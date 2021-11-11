Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli çift gözaltına alındı
İstanbul’da Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli çift gözaltına alındı.
Emniyet güçlerini harekete geçiren olay dün yaşandı. İddiaya göre, Çamlıca Kulesi'nde restoran bölümündeki İsrailli çift, pencerelerden fotoğraf çekti.
Kendi aralarında konuşan çiftin, fotoğraflardan birinde Recep Tayyip Erdoğan'ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü.
Kendi aralarında konuşan çiftin, Erdoğan'ın evini çektiklerini duyduğunu öne süren bir garson durumu polise bildirdi.
İSRAİLLİ ÇİFT GÖZALTINA ALINDI
Cumhurbaşkanlığı korumalarına iletilen durum, İstanbul emniyetine bildirildi. Bunun üzerine İsrailli N.O. ve M.O. gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen çiftin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.