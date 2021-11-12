Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli çift için tutuklama talebi
Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli çift N.O. ile M.O., tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
İstanbul'da, İsrailli çift N.O. ile M.O.'nun Çamlıca Kulesi'nden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilmişti.
İddiaya göre kule personeli, çiftin arasında geçen konuşmayı duyarak durumu polise bildirmiş, ihbarı değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi, İsrailli çiftin gözaltına alınmasını istemişti.
Emniyet işlemleri tamamlanan İsrailli çift, savcılığa çıkarılmak üzere sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edilmişti. Savcılığa ifade veren çift, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.