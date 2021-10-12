Erdoğan’ın ‘fiyatlar uygun’ dediği markette temel ihtiyaç alışverişi 777 lira tuttu

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alışveriş yapıp ‘Fiyatlar uygun' dediği Tarım Kredi Kooperatifi'nin İstanbul Üsküdar'daki Kısıklı şubesinden alışveriş yaptı.

15 günlük alışveriş yaparak sadece temel gıdalar ve az sayıda temizlik malzemesi alan Dikbayır'ın faturası 777,16 lira tuttu.

“ACİL ARA ZAM BEKLİYORUZ”

Alışverişini değerlendiren Dikbayır, şöyle konuştu:

* Bize fiyatlar makul demişti ama gördük ki fiyatların maküllüğü ürünlere göre değil Sayın Cumhurbaşkanının aldığı maaşa göreymiş. Bir ailenin sadece temel gıda ürünlerini ve çok basit temizlik maddelerini aldık.

* 15 günlük bir alışveriş yaptık. 2 çeşit meyve alabildik. Sadece portakal ve armut aldık. Buna rağmen alışverişimiz 777 lira 16 kuruş tuttu. Bu şu demek oluyor; bir aylık alışveriş yapsaydık yaklaşık bin 600 lira tutacaktı.

* Ülkemizde asgari ücret ve emekli maaşlarını düşünürsek, vatandaşın durumu ortadadır. Biz tekrar ocak ayı gelmeden vatandaşımıza, emeklimize, asgari ücretlimize bir acil ara zam bekliyoruz. Vatandaş sadece elektrik faturasını, su faturasını ödese, şunları alsa yine maaşı yetmiyor.

“PAZARDA ALDIĞIMIZDAN PAHALI”

Dikbayır, aldıkları ürünlerden bazılarının pazardan daha pahalı olduğunu da belirtti.

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