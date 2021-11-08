Erdoğan’ın katılmaktan vazgeçtiği İklim Zirvesi’ne Bakan Kurum gitti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) için Glasgow’a gitti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 'güvenlik protokolünde standartların karşılanmaması ve bu standartların başka ülkelere istisnai olarak uygulanmasını' gerekçe göstererek zirveye katılmaktan vazgeçmişti.

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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) için Glasgow'a giden Bakan Kurum, ilk olarak Orta Asya Pavilyonunda mevkidaşı Tacikistan Çevre Koruma Bakanı Bahodur Sheralizoda ile görüşerek, iki ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını ele aldı.

Daha sonra Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP26 için Glasgow’da bulunan Kurum başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kurum, son olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP26 kapsamında, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir araya geldi.

ERDOĞAN KATILMAKTAN VAZGEÇMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinin ardından Glasgow'daki 26’ncı BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılmayarak İstanbul’a gelmişti.

Erdoğan, Glasgow'daki konferansa neden katılmadığını şöyle açıklamıştı:

* Liderler Zirvesi için talep ettiğimiz güvenlik protokolü standartları vardı. Bunlar uluslararası bütün ziyaretlerimizde bize ve diğer bütün liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlardı.

* Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu.

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