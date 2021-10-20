Erdoğan’ın memleketinde esnaf isyan etti: Dükkanımızı gasp ettiler, perişanız

Rize’nin Merkez ilçesinde Pazar Caddesi’ndeki esnaf, kamulaştırma yoluyla milyon liralık taşınmazlarının cüzi miktarlara ellerinden alındığını söyleyerek isyan etti. Esnaf, “Burayı gasp ettiler. Biz sıkıntıdayız, aç kaldık, perişanız” dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP, bugün Rize’ye 2 Genel Başkan Yardımcısı, 2 Parti Meclis Üyesi, 26 Milletvekili, 1 Önceki Dönem Belediye Başkanı ve 1 Genel Başkan Danışmanı olmak üzere toplam 32 kişilik heyet ile çıkarma yaptı. Türk-İş’e ait toplantı salonunda bir araya gelip basın açıklamasında bulunan CHP heyeti, gün içerisinde esnafın sorunlarını dinledi. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, “Burada bir dram yaşanıyor” diyerek Merkez ilçesi Pazar Caddesi’nde bulunan Sepetçiler Çarşısı'nda esnafın sorununa dikkat çekti.

“MİLYONLARCA LİRALIK TAŞINMAZLARI CÜZİ MİKTARLARA ELLERİNDEN ALINDI”

Zeybek, “Tarihi çarşıda ciddi bir dram yaşanıyor. Burada milyonlarca lira değerindeki vatandaşın taşınmazlarının kamulaştırmayla beraber elinden alındığını, çok cüzi miktarlarla kendilerinin bu mülkelerinden sahipsiz edildiğini görüyoruz. Karşı tarafta belediyeye ait olan bir dükkan 3 milyona, 2 milyona satılırken, burada ondan daha büyük dükkanların 150-200 bin liraya kamulaştırıldığını gördük” diye konuştu.

ESNAF İSYAN ETTİ: BURAYI GASP ETTİLER

Rizeli esnaf, derdini “Biz burada perişan olduk. 250 bin liraya burayı gasp ettiler. Biz sıkıntıdayız, aç kaldık, perişanız” sözleriyle anlattı.

Mağdur olan bir başka esnaf ise, “80-100 sene önce babam burada dükkan almış. 70 senelik esnaftı burada. Allah'a reva mıdır? Burası gasp edildi. Yüzde 10 bize para verdiler. Tapulu yerimiz. Biz burayı işgal etmemişiz. Yazık, günahtır. Karşı tarafta belediyenin dükkanları var. Belediye satmaya kalkınca ‘3 milyon lira' der sana. Biz gasp edilmişiz. Sesimizi duyan yok mu? Sayın Cumhurbaşkanım yazık günahtır” şeklinde konuştu.

“BURASI YANGIN YERİ”

AKP'li milletvekillerine seslenen Zeybek, “Halk sizi görmek istiyor. Halk, dertlerine çare olmanızı istiyor. Belediyenin dükkanında verdiğiniz kamulaştırma parasıyla hava parası ödeyerek bile kiracı olamayacak yurttaşlarımız var burada. Vahim durumda Rize'deki esnaf. Pazar Caddesi'ndeki esnaf yangın yeri gibi, burası yanıyor” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir 'Erdoğan ile çalışmalarınızı konuşacağız' sözlerine Arınç'tan fıkralı yanıt: Beni kodese mi tıkacaksınız?