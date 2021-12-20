Erdoğan’ın mevduat planına siyasilerden tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası mevduatları için yeni düzenlemeleri duyurmasının ardından siyasetçilerden peş peşe açıklamalar geldi.

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Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası mevduatları için yeni düzenlemeleri duyurarak, “Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak” dedi. Erdoğan'ın açıklamalarına siyasetçilerden yanıt geldi.

“DÖVİZE ÇEVRİLEBİLİR MEVDUAT DÖNEMİ”

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Erdoğan'ın açıklamalarını, ”TL Mevduata kur garantisi getiriyorlarmış. Hoş geldin 1970'li yılların DÇM ( Dövize Çevrilebilir Mevduat) dönemi” şeklinde yorumladı. Tatlıoğlu, takipçisinin “İşe yaramış mıydı bari?” sorusuna ise “Yüksek enflasyon sürecini başlattı” şeklinde yanıt verdi.

“ADINA FAİZ ARTIŞI DENMEYEREK EPİK FAİZ ARTIŞI YAPILDI”

İktisatçı Refet Gürkaynak, “Adına faiz artışı denmeyerek epik faiz artışı yapıldı. MB %14 ile para vermeye devam edecekse bu da işe yaramaz. Temel iktisat ile kavgaya girip bütün ülkenin kafasını gözünü yardırdılar” şeklinde görüşlerini ifade etti.

“ÖRTÜK FAİZ ARTIŞIDIR”

İktisatçı Yalçın Karatepe ise, “Fazla heyecanlanmayın. Geçmişe dönük bir şey yok. Bundan sonra dövize endeksli bono satacaklar. Aslında bu örtük faiz artışıdır. Olay bu” görüşünü paylaştı.

İktisatçı Prof. Dr. Burak Arzova ise, “Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklama Örtülü Faiz artırımıdır. Başka bir adı yoktur” dedi.

Faik Öztrak, Erdoğan’ın açıklamalarına yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Uyardık! Elini tüm düğmelerden çek dedik. Gittin yine yanlış düğmeye bastın. Örtülü faiz artışının ve kur riskinin tüm yükünü Hazinenin sırtına taşıdın.”

“YASTIK ALTINA GÖZ DİKTİLER”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, “Faize faiz değil, “mevduat kazancı” diyen dil; Dolarla Avroyla yandaşa rant dağıtan ihalelere de elbette Pi Pi Pi der” ifadelerine yer verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Yanlış ekonomi politikası nedeniyle kasada 5 kuruş kalmayınca teyzelerin kara gün akçesine, yastık altındaki altınına göz diktiler” değerlendirmesinde bulundu.

UYSAL'DAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak, “Menderes kim, Özal kim, siz kimsiniz! İşinize geldi mi bir cephane, işinize gelmedi mi ‘bizden önce kim ne yaptı' diye yokvarsayma! Riyakarlığın daniskası!” tepkisini gösterdi. Uysal ayrıca, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, rezerv konusunda “benim dönemimde 135 milyar dolara kadar çıkardık. Sonra bir düşüş oldu ama ben yoktum, cumhurbaşkanıydım” diyerek temel stratejisini ortaya koydu; Kabak, AKP’nin başına patlayacak!” ifadelerini kullandı.

“KUR RİSKİ DEVLET TARAFINDAN ÜSTLENİLECEKTİR”

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, da, “Bankalardaki mevduat dövize endeksli hale gelmektedir. Kur riski devlet tarafından üstlenilecektir” değerlendirmesini paylaştı.