Erdoğan’ın ‘müjdesine’ tepki yağdı

KKTC’de Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’nda milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen müjdeyi açıklayarak, ”KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ne doğru dürüst bir binası külliyesi var veya parlamento binası var. Biz bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina İngilizlere ait gecekondu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı’nın külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti inşasına yakında başlıyoruz” dedi.

Erdoğan'ın ‘müjdesi'ne sosyal medyadan tepki yağdı, binlerce paylaşım yapıldı. ‘KKTC Müjdesi’ etiketi gündemde birinci sıraya oturdu. O tepkilerden bazıları şu şekilde:

“'YES BE ANNEM'Cİ ZİHNİYET, KIBRIS'A SARAY MÜJDESİ VERDİ İYİ Mİ!”

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil: “Türk Mukavemet Teşkilatı'nın efsane Toros'u, milli kahramanımız Denktaş'ın anıt mezarını 9 yılda bitiremeyen/bitirmeyen ‘yes be annem'ci zihniyet, Kıbrıs'a saray müjdesi verdi iyi mi!”

“KKTC HALKI RANTÇILARA KARŞI UYANIK OLSUN”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Erdoğan’ın ‘doğalgaz bulduk' deyip yine faturaya zam yapacağını düşünürken KKTC müjdesi beklemediğimiz yerden geldi. KKTC’ye ‘Saray ve millet bahçesi' yapılacakmış (!) Türkiye’yi saraylara, betona boğdukları yetmedi, sıra KKTC’ye geldi. KKTC halkı rantçılara karşı uyanık olsun!”

“5'Lİ ÇETENİN YENİ RANT KAPISI”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “KKTC Müjdesi, 5'li çetenin yeni rant kapısı!”

“AKP İÇİN EN TEMEL İHTİYAÇ SARAY”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: “Doğru. Her şey bitti Kuzey Kıbrıs’a saray yapmak kaldı. Bizim paramızla bir saray da Kıbrıs’a yapalım. 10 milyon işsiz, 16 milyon yoksul var. AKP için en temel ihtiyaç saray. Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması önündeki en büyük engel AKP’dir.”

“MÜJDE KIBRISLILARA DEĞİL 5'Lİ ÇETEYEYDİ”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: “KKTC Müjdesi Kıbrıslılara değil 5’li çeteyeydi.”

“AKP BETON KULLANMADAN MÜJDE VEREMİYOR ANLAŞILAN”

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem: “Cumhurbaşkanının 2 gündür bir türlü veremediği KKTC müjdesi meğersem, külliye inşaatıymış. AKP beton kullanmadan müjde veremiyor anlaşılan. Bu olsa olsa 5 yandaş müteahhit ile onlar üzerinden para devşirenlere müjde olur!”

“KKTC MÜJDESİ YAVRU KÜLLİYE”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: “KKTC müjdesi yavru külliye… En iyi bildiği iş inşaat ve itibarın simgesi saray!”