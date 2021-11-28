Erdoğan’ın o sözlerini hatırlatan Karamollaoğlu: İş bitmiş demektir

Partisinin 6. Olağan Şanlıurfa İl Kongresinde konuşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "19 yıl iktidarda kalmak sayın cumhurbaşkanımızın ifadesiyle metal yorgunluğu meydana getiriyor. Metal yorgunluğu taşıdığın zaman iş bitmiş demektir. 19,5-20 yıl metal yorgunluğunun zirveye çıktığı bir dönemdir" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 6. Olağan Şanlıurfa İl Kongresinde konuştu.

ŞENYAŞAR AİLESİYLE GÖRÜŞÜP ADALET VURGUSUNDA BULUNDU

Şanlıurfa'da, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısıyla 3 üyesini yitiren Şenyaşar ailesiyle görüştüğünü açıklayan Karamollaoğlu, “Bunların halini düşündüğümüz zaman insanın içi parçalanıyor. Nasıl bir mantık ki, sen eğer iktidar yanlısıysan seni bu iktidar korur, zalimlere karşı da seni yalnız bırakır? Ne biçim mantık bu Allah rızası için? Böyle bir yerde huzur olur mu? Böyle bir yerde ahlaki ve manevi değerler ihya ediliyor diyebilir miyiz?” çıkışında bulundu.

Adalet vurgusu yapan Karamollaoğlu, “Adalet, güçlü olanların hakkını zorla mazlumdan almak manasına hiç gelmez, bunu herkes bilsin. Adalet, mazlumun yanında olmayı gerektirir. Hakkı hakim kılmayı gerektirir” dedi.

HER SANDIK BAŞINA 5 KİŞİ İSTEDİ

Parti teşkilatına seçim mesajı veren Karamollaoğlu, “İlçe başkanlarımız bilsin, bütün yük onların omuzlarında. Bütün mahallelerde teşkilatları, her sokakta temsilcileri olacak. Her sandık başına 5 kişi seçilecek…1 milyon görevli adam bulacaksınız” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMLERDE HİLE OLUYOR”

Karamollaoğlu, “'Seçimlerde bazen hile oluyor mu?' diyorlar. Seçimlerde hile oluyor. Çeşitli şekillerde oluyor” diyerek başına gelen bir olayı şöyle anlattı:

*1977 seçimlerinde ilk milletvekili seçildim. Seçime giderken Sivas'ta 9 milletvekili çıkıyor. Benim de aklımdan ‘En az 5-6 milletvekili çıkarırız' diye düşünüyorum. Sonra seçim neticeleri geldi, 1 milletvekili çıkarabildik…

*Hakikaten Sivas bizi tanıyor ve kucaklıyordu. Sonra ihtilal oldu. Hep beraber birçok arkadaşla hapse girdik. O zamanki bir MHP milletvekili, “Temel bey kardeşim kusura bakma ama biz seçimlerde sizin bir milletvekilinizi, bir de senatörünüzü yedik” dedi.

*Aynen kullandığı ifade buydu. Sandığa sahip çıkamadığınız zaman, sandık bölgesinde ne olduğunu bilemezsiniz. Her sandık bölgesinde en az bir görevli olacak. Hazırlık için en az 5 kişi lazım. Biz böyle çalışırsak, seçimlerde bir de bakarsınız ki biz bomba gibi patlamışız, herkesi şaşırtmışız…

“METAL YORGUNLUĞU TAŞIDIĞIN ZAMAN İŞ BİTMİŞ DEMEKTİR”

“Ülkemizin yeni bir döneme ihtiyacı var” ifadeleriyle konuşmasına devam eden Karamolloğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Metal yorgunluğu var” sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

*19 yıl iktidarda kalmak sayın cumhurbaşkanımızın ifadesiyle metal yorgunluğu meydana getiriyor.

*Bir metal yorgunluğa uğrarsa, o metal artık yapması icap eden görevi yapamaz.

Metal yorgunluğu taşıdığın zaman iş bitmiş demektir. 19,5-20 yıl metal yorgunluğunun zirveye çıktığı bir dönemdir.

İlginizi Çekebilir Karamollaoğlu'ndan iktidara dolar tepkisi

İlginizi Çekebilir Karamollaoğlu'dan Erdoğan'a yanıt: Matematiğe de insan aklına da sığmaz