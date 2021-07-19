Erdoğan’ın Rize’yi afet bölgesi ilan etmesine tepki

Rize’de etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden olmuş, heyelan nedeniyle evlerin çökmesiyle 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan üzücü olayın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelandan etkilenen alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini duyurdu.

Sivrice merkezli Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde, meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentte 5 bina çökmüş binlerce bina ise hasar aldığı gerekçesiyle yıkılmıştı. Malatya'da ise 6 binanın yıkımına karar verilmişti.

Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya'nın yaşadığı mağduriyetlerden dolayı afet bölgesi ilan edilmesi teklifi gündeme gelmiş ancak AKP iki ilin afet bölgesi ilan edilmesini kabul etmemişti.

Rize'deki sel felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi olan Rize'de etkilenen alanların afet bölgesi ilan edileceğini açıklaması muhalefetin tepkisine neden oldu. CHP ve DEVA Partisi il başkanları Elazığ ve Malatya'nın üvey evlat muamelesi gördüğünü kaydetti.

“AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN DİYENLER HAİN İLAN EDİLDİ”

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında kentin afet bölgesi ilan edilmesini isteyenlerin hain ilan edildiğini hatırlatan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, şöyle konuştu:

* Hükümet, Elazığ’da yaşanan 24 Ocak 2020 tarihindeki deprem nedeniyle memleketimizin afet bölgesi ilan edilmesine karşı çıkmıştı. Deprem sonrasında hemşerilerimizin isteği ve başlatılan kampanyalar nedeniyle Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesini isteyenler, adeta “hain” ilan edildi.

* Asıl amaç, şehrin ihya edilmesi yani yeni bir şehir kurulmasıydı. Depremde esnafımızın birçoğu işyerini kaybetti ya da taşınmak zorunda kaldı. Ne yazık ki iktidar, vatandaşlarımız arasında ve şehirlerarasında ayrım yaptı. Bunu bir kez daha Rize’de yaşanan sel felaketinde görmüş olduk.

* Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm Rize halkına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ancak hükümet, 22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında zarar gören esnafa 50 bin TL hibe desteğinde bulundu ve aynı zamanda 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan depremden hemen sonra da bu şehirdeki esnafa 50 bin TL'lik hibe yardımında bulundu.

* Verilen bu hibeleri ve Rize’nin afet bölgesi ilan edilmesini elbette ki destekliyoruz. Ancak “Elazığ esnafı bu hibe desteklerini hak etmiyor mu?” diye de sormadan edemiyoruz. Bizim tepkimiz ne Rize halkına, ne Giresun halkına ne de İzmir halkınadır. Tepkimiz ülkeyi idare eden iktidaradır.

“SAHİPSİZ ELAZIĞ…”

‘Elazığ size ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanı ve Ak Parti iktidarı' diye soran Kangal, “Elazığ halkının suçu, 19 yıldır iktidarınızı desteklemesi midir? Elazığ, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şehri değil midir? Elazığ’a ve Elazığ halkına üvey evlat muamelesi yapılmasını anlamış değiliz. Artık iktidar, çifte standart anlayışını terk etmeli ve ülkenin tüm insanlarına eşit muamele yapmalıdır. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Elazığ İl Teşkilatı olarak bu yanlış uygulama ve anlayışı kabul etmediğimizi bir kez daha beyan ediyoruz. Hemşerilerimizin bize yüklediği görevin farkındayız. Bu bilinçle bir kez daha “Sahipsiz Elazığ” diyor, iktidar partisi milletvekillerini göreve davet ediyoruz” dedi.

“MAĞDURİYETLER GİDERİLMEDİ”

Deprem sonrasında Elazığ ve Malatya'nın iktidarın nezdinden üvey evlat mualamesi gördüğünü söyleyen CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, şunları kaydetti:

* 24 Ocak 2020’de Sivrice merkez Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya ve Elazığ üvey evlat muamelesi görmüştür. Türkiye genelinde diğer afetlerle kıyasladığımızda can kaybının yüksekliği ve binaların hasar derecesi göz önünde bulundurulduğunda hem Elazığ'da hem Malatya'da ağır bir sonuç ortaya çıkmıştı.

* Bununla birlikte Malatya'da sadece 6 bin civarında binanın depremden etkilendiği gerekçesiyle yıkımına karar verildi. Elazığ'da bu rakam daha da fazla tabi ki.

* O günde bu iki ilin afet kapsamında alınması gerektiğini ifade ettik ama afet bölgesi ilan edilmedi. Depremin üzerinden neredeyse 1 buçuk yıl geçmesine rağmen ama mağduriyetler devam ediyor. Çünkü toplu konutla bu sorunun çözülmesi mümkün gözükmüyor.

“BU AYRIMCILIĞI VATANDAŞLARIMIZ DEĞERLENDİRMELİ”

‘İller arasında yapılan bu ayrımcılığın vatandaşların sağduyulu bir şekilde değerlendirmeli' diyen Kiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Elazığ ve Malatya bir bütün olarak afet kapsamına alınıp vatandaşların şuana kadar bütün mağduriyetlerinin hızla bir şekilde giderilmesi gerekilirdi. Hatta evi yıkılan her vatandaşın evinin yapılıp teslim edilmesi gerekilirdi. Ama maalesef evi yıkılan vatandaşların evi yapılmasına karşın evleri belirli ücretler karşılığında depremzedeye satılıyor.

* Ayrıca evler depremzedenin evinin yıkıldığı yerde yapılmıyor toplu alanlarda yapılıyor. Elbette Rize'de yaşanan sel felaketinde oradaki vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları sonuna kadar karşılanmalı malı zarar gören esnafın dertleri çözülmeli.

* Ama Malatya ve Elazığ'a bu afetle kıyasladığımızda çok daha ağır bir afeti yaşayan bu bölgenin afet bölgesi ilan edilmemiş olmaması kabul edilebilir bir durum değil. Bu bölgeye üvey evlat muamelesi yapıldığının çok açık göstergesidir. Vatandaşların da bu durumu sağduyulu bir şekilde değerlendirmesi gerekir.