Erdoğan’ın sel felaketinin yaşandığı Rize’de vatandaşlara çay dağıtmasına tepki yağdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, sekiz günde iki kere sel felaketi yaşanan, altı kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de kaybolduğu Rize'ye yaptığı ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde çay dağıtmasına sosyal medyada tepki yağdı, Twitter'da gündem oldu.

Çok sayıda vatandaşın ve siyasetçinin tepki gösterdiği olaya ilişkin yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“BİR ERDOĞAN KLASİĞİ!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Bir Erdoğan klasiği! Rize’de sel yüzünden evi başına yıkılmış insanların başına çay fırlatıyor. Bu utanç görüntüleri sadece AKP Türkiyesi'nde olur.”

“NE ÇAYI, KEYİF ÇAYI MI?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: “Sel afetinin yaralarını sarmak için Rize'ye gelen Sayın Erdoğan, yine yaraları sarmak adına Rizeli kardeşlerimize çay fırlatarak devletin tüm gücünü ziyadesiyle hissettirdi.(!) Yahu insaf! Vatandaşın evi, barkı, dükkanı sular altında kalmış. Ne çayı? Keyif çayı mı? Hem de Rize'de?”

“SEL FELAKETİNE UĞRAYAN VATANDAŞA ÇAY DAĞITMAK NEDİR?”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: “Erdoğan sel felaketi için gittiği Rize’de miting yapıp, vatandaşa çay dağıttı. Çayın memleketinde, sel felaketine uğrayan vatandaşa miting yapıp, çay dağıtmak nedir?”

“ŞAKA DEĞİL, GERÇEK”

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız: “Sel olmuş; birçok ev zarar görmüş ve halk maddi açıdan çökmüş durumda ama hala çay dağıtıyor! Şaka değil, gerçek…”

“AFETZEDELERİN KAFASINA ÇAY ATMAK…”

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun: “'Afetzedelerin kafasına çay atmak'. Başka bir şey yazmaya gerek var mı?”

“VATANDAŞIN TEK EKSİĞİ DE ÇAYDI ZATEN”

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: “Rize'de evi sel altında kalan vatandaşın tek eksiği de çaydı zaten. Allah razı olsun.”

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