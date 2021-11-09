Haberler - Gündem

Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta 'Eren Kış-1' operasyonu başlatıldı. PKK'lı teröristlere karşı düzenlenen operasyonda bin 550 personel görev alıyor.

Yayınlanma: 09:35 - 09 Kasım 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı’nca PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak’ta “Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.

BAKAN SOYLU: 2 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta bin 550 personelle başlatılan Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu’na ilişkin Twitter’daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, “Eren’e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu’nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum” dedi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
İçişleri Bakanlığı Korucu ÖZEL HAREKAT PKK Şırnak Terör