Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta 'Eren Kış-1' operasyonu başlatıldı. PKK'lı teröristlere karşı düzenlenen operasyonda bin 550 personel görev alıyor.

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İçişleri Bakanlığı’nca PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak’ta “Eren Kış-1 (Bestler-Dereler)” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 550 personel 121 operasyonel tim görev alıyor.

BAKAN SOYLU: 2 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta bin 550 personelle başlatılan Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu’na ilişkin Twitter’daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, “Eren’e verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eren Kış-1 Bestler-Dereler Operasyonu’nda 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum” dedi.