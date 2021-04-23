Erkan Baş’tan iktidara: Sizin iradeniz, 23 Nisan’da temsilen koltuğa oturan çocuk kadar oldu mu?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuştu

“Meclis, sarayın noter makamına çevrilmiş durumda” diyen Baş, “Egemenlik maalesef halkın değil, tek adamın. Çocuklar bayram kutlayamıyor çünkü bu iktidar, akıl dışı salgın yönetimiyle çocuklarımızı evlere hapsetmiş durumdadır” ifadelerini kullandı.

“BUNLAR SİZİN ESERİNİZ”

Erkan Baş, “Memlekete nereden nereye geldi” diyerek geçmişteki olaylarla bugün yaşananları şöyle karşılaştırdı:

* Adile teyzenin kuzucukları vardı, şimdi ‘tosuncuklar' var. Flüt çalmayı öğrenen çocuklarımız vardı, şimdi, maşallah at çalan at hırsızları var. Sermet Erkin'in şapkadan çıkarttığı tavşanla eğlenen çocuklar vardı, şimdi, el çabukluğuyla milyarlarca doları hiç edenler var.

* Demir parayla leblebi tozu için sıraya giren çocuklar vardı, şimdi milyonlarca liralık arabalarda pudra şekeri bulunduranlar var. Düzen böyle olunca da eğitimde, sağlıkta, özgürlükte, umutsuz gençlik oranında maalesef dünya sıralamasında dibe vuruyoruz ve bunlar sizin eseriniz.

“ANNE BABALARIN ÇIĞLIĞINI DUYUYOR MUSUNUZ?”

İktidara seslenen Baş, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Yüzlerce çocuğun annesi gözleri önünde öldürülürken İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya çalıştınız. Sizin çocuklarınız askere bile gitmedi ama yoksul çocuklarının tabutu başında propaganda yaptınız. Kendi evlatlarınıza gemicikler, villalar, yatlar, son model arabalar aldınız, makam mevki açtınız, oğluna bir pantolon alamadığı için canına kıyanları görmediniz; şimdi çıkmış, çocuk bayramı kutluyorsunuz. İktidara soruyorum: Hangi yüzle? Ceylan Önkol, Rabia Naz, Uğur Kaymaz, Berkin Elvan, Veysel Atılgan, Oğuz Arda Sel, Burak Oğraş'ın anne babalarının çığlığını duyuyor musunuz?

“128 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI…”

* Artık, hiçbir bayramı kutlayamayacak çocukların hesabını verdiniz mi? Veremezsiniz, vermeyeceksiniz. Çünkü kamudaki koltuklar, tek meziyeti reisinize sadakat olanlarla doldu. Kasalar boşaltıldı, halkın kefen parası ihtiyat akçesi bile harcandı, 128 milyar dolar buharlaştı, doğal kaynaklar, madenler, ormanlar, dereler parsel parsel satılıyor.

“SİZİN İRADENİZ, 23 NİSAN'DA KOLTUĞUNUZA OTURAN ÇOCUKLAR KADAR OLDU MU?”

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınan ve son dönemde kendi bakanlığına, aile şirketi üzerinden piyasadan daha pahalıya aldığı dezenfektan skandalı ile gündem olan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında da konuşan Baş, “Sağlık Bakanı özel hastane patronu, Milli Eğitim Bakanı özel okul patronu, İçişleri Bakanının her suçluyla fotoğrafı çıkıyor, Dışişleri Bakanı yurt dışına kaçan dolandırıcıyı makamında ağırlıyor, böyle bir ülkede egemenlik halkın olabilir mi? Burada iktidar vekillerine sesleniyorum: Hani, eskiden 23 Nisan'larda çocukları koltuklara oturturlardı; sizin varlığınız, iradeniz 23 Nisan'da temsilen koltuğa oturan çocuk kadar oldu mu?” diye sordu.

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