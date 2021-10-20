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Erzincan’da operasyon: Mağara ve sığınaklar imha edildi

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince sürdürülen terör operasyonunda toplamda 12 mağara, sığınak, depo ve içerisindeki yaşam malzemeleri imha edildi.

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Erzincan’da operasyon: Mağara ve sığınaklar imha edildi

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

* İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında;

* Kemah ilçesi kırsalında 15-16 Ekim 2021 tarihleri arasında 2 genel maksat helikopteri, 1 taarruz helikopter kolu ve İHA desteğiyle Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-426 operasyonu gerçekleştirilmiştir.

* Yapılan operasyon kapsamında, tespit edilen 12 mağara/sığınak/depo içerisinde yapılan aramalar neticesinde; 1 adet 12 kg mutfak tüpü, 5 kg toz şeker, 2 kg tuz, 3 adet boş plastik bidon, 1 adet çaydanlık, 1 çift lastik ayakkabı, 2 çift ayakkabı, 1 adet mont, 1 adet makas, 1 adet demir tabak, 1 adet panço, 1 adet içlik, 2 çift çorap, 7 adet plastik leğen, 10 metre hortum, 1 adet mantozol marka boş ilaç kutusu ele geçirilmiştir.

* Tespit edilen mağara, sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirilirken, operasyona yönelik ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir. BTÖ mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlara, ara-bul-yok et prensibiyle aralıksız devam edilecektir. (İHA)

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