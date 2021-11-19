Erzurum’da 5.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 6.9 kilometre olarak belirlendi. Deprem sonrasında Köprüköy - Hınıs arasındaki karayolu heyelan nedeniyle kapandı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Erzurum’un Köprüköy ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 15.40'da meydana geldi. Yerin 6.9 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.

İKİ MAHALLEDE HASAR OLUŞTU

AFAD İl Müdürlüğü’ne, Köprüköy’e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.

ERZURUM VALİSİ: YIKIM İHBARI ALDIK, CAN KAYBI BİLGİSİ GELMEDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, birkaç köyden yıkım ihbarı aldıklarını ancak, can kaybı bilgisinin gelmediğini söyledi.

TRT Haber’e konuşan Memiş, şunları söyledi: “Panik olmasın vatandaşlarımız. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Bütün muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. İhbar aldığımız birkaç tane köy var. O köylere yönelik olarak jandarmamız ulaşmak üzere. Can kaybına ilişkin herhangi bir şey yok. Vatandaşlarımız lütfen endişe etmesinler.”

HEYELAN YOLU KAPADI

Deprem sonrasında Köprüköy – Hınıs arasındaki karayolu heyelan nedeniyle kapandı.

“DEPREM SONRASI OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI”

AFAD “Geçmiş olsun Erzurum. Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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