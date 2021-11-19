Erzurum’daki depremin kaç saniye sürdüğü açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğündeki depremin 12 saniye sürdüğünü, 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

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AFAD’dan yapılan açıklamada, saat 15.40’ta Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde, 12 saniye süren depremin, yerin 5.18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Depremin, en yakın yerleşim birimi olan Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi’ne uzaklığının ise 3.04 kilometre olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

* SAKOM’dan alınan bilgiye göre Marifet Köyü’nde 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Erzurum İl AFAD Müdürlüğü tarafından olay yerine 6 araç ve 24 personel sevk edilmiştir.

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmamıştır. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu öğrenilmiştir, Karayolları ekipleri çalışma başlatmıştır.

* Türk Kızılay tarafından Erzurum ve Ağrı illerinden 3 ikram aracı ile 1 haberleşme aracı olay yerine yönlendirilmiştir. Hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal halindedir. Gelişmeler takip edilmektedir.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “İlimiz Köprüköy ilçesinde 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. İl Merkezinden de hissedilen deprem sonrası AFAD, Karayolları, Jandarma, Emniyet ve belediye ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamışlardır. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır” denildi.

EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu Mahallesi’ndeki bazı evler hasar gördü. Evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

AFET, ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ TOPLANDI

Depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, 112, Karayolları, Emniyet, Jandarma, Belediye, Telekom, Aras, EDAŞ, Defterdarlık kurumlarının katılımıyla oluşturulan Afet, Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) toplandı.

AFAD’da toplanan AADYM üyeleri, Köprüköy’den gelen ihbarlara göre, durum değerlendirmesi yaptı. Deprem bölgesinden gelen haberler doğrultusunda çalışmalar merkezden yönlendiriliyor.

NACİ GÖRÜR: KAF İLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ DEĞİL

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüşlerini paylaştı. Depremin Topçu-Köprüköy merkezli olduğunu belirten Görür, “Bu deprem Horasan Fayına (HF) yakın ama büyük bir olasılıkla Kağızman Fay Zonunda (KFZ). Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile doğrudan ilişkili değil“ dedi.

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