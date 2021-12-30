Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt ikinci kez Covid-19’a yakalandı

Geçtiğimiz sene corona virüse yakalanıp hastalığı atlatan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ikinci kez Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bozkurt, durumunun iyi olduğunu ve evinde dinlendiğini açıkladı.

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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ikinci kez Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

“DURUMUM İYİ”

Konuyla ilgili açıklamasını sosyal medyadan yapan Bozkurt, “Sahada çokça bulunmamın sonucu maalesef 2. kez Covid testim pozitif çıktı. Durumum çok iyi, bir sorun yok, evimde dinleniyorum. Dostlarımın bazılarının endişelerine cevap olarak, “Hele durun daha yeni başladık, Esenyurt'a sözümüz var, birlikte çok güzel işler yapacağız” diyor, arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Sizlerden tek isteğim, kendimiz ve sevdiklerimiz için kurallara mutlaka uyalım” ifadelerini kullandı.

Bozkurt geçtiğimiz sene Eylül ayında corona virüse yakalanmış, kısa sürede virüsü yenerek görevine dönmüştü.

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