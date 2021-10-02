Esenyurt Belediyesi, Suriyelileri ülkelerine gönderiyor! İlk kafile yola çıktı

İstanbul Esenyurt Belediyesi, ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında ülkelerine dönmek isteyen 22 Suriyeliyi sınıra gönderdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında başvuru yapan 11'i yetişkin 11'i çocuk olmak üzere 22 Suriyeliyi, otobüsle sınır bölgelerine gönderildi.

UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama töreni düzenlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyeliler; Halep, Şam, İdlip ve Afrin'e geçecek.

Uğurlama sırasında konuşan Belediye Başkanı Bozkurt, şunları söyledi;

* Bugün Türkiye’de yaşanan Suriyelilerin göç meselesi de yine geçmişin bir sonucu. Bundan sonraki süreçlerde de yine Anadolu coğrafyasının o engin konukseverliğini yine göstermeye devam edeceğiz.

“İNSAN ENÇOK VATANINDA DAHAT EDER”

*Tabii her konuğun bir de gidiş süreci vardır. Zira insan en çok evinde, vatanında rahat eder. En çok orada kendini özgür hisseder. Biz de bu anlamda vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmak için uzun süredir kampanyalar yapıyoruz.

* Memleketlerine dönmek isteyenlerin taleplerini aldık, alıyoruz, almaya devam edeceğiz ve bu Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine geri göndermek için organizasyon yapacağız.

“İLK KAFİLE YOLA ÇIKTI”

* Bu kapsamda da yine pandemiden sonra ilk kafile olan bu kafilede 22 kişilik bir aile var. Bu aileler inşallah güvenle kendi ülkelerine gidecekler. Biraz daha ortam yumuşayınca biz kendileriyle de irtibatta olacağız.

*Onlara has bir şekilde burada ağırladık mı ağırlamadık mı diye soracağız. Hem de daha sonra iki ülke arasında belki onların köprü olmasını sağlayacağız.

*Bu organizasyonla birlikte şimdiye kadar 7 bin 500 civarında Suriyeli vatandaşın ülkesine geri dönüşünü Esenyurt Belediyesi bütçesinden ve organizasyondan sağlamış olduk.

İlginizi Çekebilir AB'den Türkiye'ye 150 milyon euro'luk ek Suriyeli yardımı