Esenyurt’taki sır cinayetin perde arkası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Esenyurt Belediyesi’nin AKP’li eski başkanı Necmi Kadıoğlu’nun bir kaset kumpasıyla görevden ayrılması, yerine göreve getirilen AKP’li eski başkan Ali Murat Alatepe ile 2018 yılında otomobilinde silahlı saldırı sonucu öldürülen aynı belediyenin AKP’li eski Meclis Üyesi Aslı Çağatay'ın ölümü dahil çok sayıda olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Bu iddialardan Aslı Çağatay’ın öldürülmesi olayı ile ilgili savcılığın soruşturması iddianameye dönüştü.

İşte o cinayetle ilgili SÖZCÜ'nün ulaştığı çarpıcı iddialar;

Aslı Çağatay 2009'da CHP'den meclis üyesi seçildi, daha sonra istifa ederek AKP'ye geçti. PKK terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen Fesih Erkaplan ise cezasını tamamladıktan sonra Esenyurt'ta inşaat işleri yapmaya başladı. Erkaplan ile Çağatay'ın yolları bu süreçte kesişti. Fesih Erkaplan müteahhit, Aslı Çağatay rantın yüksek olduğu bir bölgede siyasetçi ve mimardı.

HEM İŞ HEM HAYAT ARKADAŞI OLDULAR

Fesih Erkaplan ve Aslı Çağatay birlikte iş yapmaya başlarken duygusal olarak da yakınlaştı. Fesih Erkaplan, Poetika isimli inşaat şirketine Aslı Çağatay'ı iddiaya göre bedel almadan ortak yaptı. İkili nikahsız olarak hayatını da birleştirdi. Aslı Çağatay'a yakın iki isim daha vardı. Biri İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Hasan Ö., diğeri AKP’li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa. Aslı Çağatay'ın iddiaya göre bu iki isimle de ortak işleri vardı.

ORTAKLIK ÇATIRDADI

Fesih Erkaplan ile Aslı Çağatay arasında ticari anlaşmazlıklar başladı ve Erkaplan’ın geçmişinden dolayı da sorunlar yaşanmaya başladı. Erkaplan'ın kardeşlerinden biri hendek olaylarında Diyarbakır Sur'da hayatını kaybetti. Aslı Çağatay, Fesih'ten ayrılmak ve ortaklıklarını bitirmek istedi. İddiaya göre Fesih Erkaplan üzerinde geçmişi nedeniyle Aslı ve yakınları tarafından baskı kurulmaya başlandı.

ORGANİZE DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ

Fesih Erkaplan, 2 Mart 2016’da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Aslı Çağatay, kardeşi Cihan Çağatay, emniyet müdürü Levent Hasan Ö. ve Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa hakkında nitelikli dolandırıcılık, bedelsiz senedi kullanma ve özel belgede sahtecilik suçlarından şikayetçi oldu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI, EMNİYET MÜDÜRÜ VE MECLİS ÜYESİ

Erkaplan, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikayet dilekçesinde Aslı Çağatay’ın, görünürde şirketinin hissedarı ve Esenyurt Belediyesi eski Meclis Üyesi olduğunu belirtti. Dilekçede, Cihan Çağatay’ın Aslı’nın kardeşi olduğunu ve şirket ve kendi adına çıkarılan vekaletnamelerle şirketin işlerini takip ettiği yer alırken, şüphelilerden Levent Hasan Ö.’nün İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Mustafa Akboğa’nın ise Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı olduğu belirtti.

BEDELİ ÖDENMİŞ 3 MİLYON TL'LİK SENET

Dilekçesinde borcu olmadığı halde Aslı Çağatay'a 3 milyon TL'lik senet verdiğini, ancak Aslı Çağatay’ın bedeli ödendiği halde senedi kötü niyetli olarak takibe koyduğunu ileri sürdü. Aslı Çağatay'ın ricası üzerine bir kamu görevlisine 80 bin dolar gönderdiğini ileri süren Erkaplan ancak o kamu görevlisinin kendisini havalimanı CİP salonundan hukuka aykırı şekilde gözaltına aldırdığını anlattı.

ORGANİZE DOLANDIRICILIK İDDİASI TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

Fesih Erkaplan şüphelilerin birlikte hareket ederek kendisini dolandırıp haksız menfaat elde ettiklerini belirterek şikayetçi oldu. Savcılık Fesih Erkaplan'ın şikayetinden 2 buçuk yıl sonra iddialarını ispatlayamadığı gerekçesiyle 4 şüpheli hakkında 17 Ocak 2019’da takipsizlik kararı verdi.

ASLI ÇAĞATAY OTOMOBİLNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Takipsizlik kararından 4 ay önce de, 13 Eylül 2018 günü Aslı Çağatay’ın otomobilinin önü Beylikdüzü’nde saat 13.40 sıralarında kesildi. İddianameye göre, Fesih Erkaplan'ın kardeşi Erkan Erkaplan, Aslı Çağatay'ı kurşun yağmuruna tuttu. Aslı Çağatay vücuduna aldığı 5 öldürücü yara sonucu hayatını kaybetti.

CİNAYETTEN ÖNCE TAYLAND'A UÇTU

Savcılık Aslı Çağatay Cinayeti soruşturmasında azmettirici olduğu iddiasıyla Fesih Erkaplan ve tetiği çeken kardeşi Erkan Erkaplan'ı aramaya başladı. Fesih Erkaplan'ın cinayetten önce Tayland'da bulunduğunu belirleyen savcılık önce pasaportunu iptal ettirdi sonra da hakkında kırmızı bülten çıkardı.

Pasaportu iptal edilen Fesih Erkaplan Tayland'da tutuklandı. 2 yıl 8 aydır tutuklu bulunan Fesih Erkaplan Tayland ile Türkiye arasında iade anlaşması olmadığı için orada cezaevinde kaldı. Cinayetin ardından kaçan kardeşi Erkan Erkaplan'ın ise Kuzey Irak’ta olduğu belirlendi.

PLANLI CİNAYETTEN DAVA AÇILDI

Savcılık soruşturmayı tamamlayarak geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da Fesih Erkaplan’ın cinayetten kısa süre önce yurtdışına çıktığını, olayın azmettiricisi olduğunu, kardeşi Erkan Erkaplan’ın cinayeti işlediğinin kamera görüntüleri ile sabit olduğu, akrabaları Muharrem D. ve Niyazi Ş.’nin de cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tasarlayarak adam öldürmek ve tehdit suçundan dava açtı.

TEHDİT DOSYASINDA YER ALAN SES KAYDI

İddianamede Aslı Çağatay’ın tehdit edilmesi ile ilgili şikayet dosyasında yer alan Fesih ve kardeşi Erkan Erkaplan’ın akrabası şüpheli Muharrem D.'nin ses kaydının bulunduğu belirtildi. Ses Kaydının kendisine ait olduğunu belirten Muharrem D. Ses kaydı ile ilgili, “Aslı Çağatay’ın bir emniyet müdürü ve bir belediye başkanı ile Fesih Erkaplan’ı dolandırdıklarını öğrendim. Fesih’in Aslı ile görüşeceği ve sonuç alamazsa kendi bildiğini okuyacağını söylemesi üzerine barıştırmak amacıyla görüştüm. Bunun üzerine Aslı ve ailesini kötü niyet taşımadan takip ettim” dedi.

40'A 60 ORTAKTILAR

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz Nisan'da görülen duruşmada Aslı Çağatay'ın kardeşi Cihan Çağatay “Ablam mimardı. Esenyurt Belediyesi’nde meclis üyeliği yapıyordu. Fesih ile inşaat işine başlamışlar, ablam yüzde 40, Fesih yüzde 60 ortaktı. Aralarında duygusal yakınlaşma oldu. Fesih’in kardeşi Diyarbakır Sur’da terör nedeniyle öldürülünce sorunlar çıkmaya başladı. Ablam ortaklığı bitirmek isteyerek hukuk davaları açtı. Davaları kazandı. Tehdit edilmeye başlandı. Şikayetçiyim” dedi.

ÖLDÜĞÜ GÜN EMNİYET MÜDÜRÜNE SİTEM ETTİM

Aslı’nın annesi ise şikayetçi olduğunu belirtirken, sorulması üzerine, “Emniyet Müdür Yardımcı Hasan Levet Ö.’yü tanıdıklarını kızının öldürüldüğü gün kendisini gördüğünü ve “Hani polis kızımı koruyacaktı, devlet koruyacaktı, nerede bu devlet” diye figan ettiğini söyledi.

SEDAT PEKER KONUYLA İLGİLİ HANGİ İDDİAYI PAYLAŞMIŞTI?

Yurt dışından iki buçuk aydır yayınladığı video ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tartışmalara yol açan, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker, Esenyurt Belediyesi’nde AKP’li başkanların görev yaptığı dönemde yaşananlarla ilgili ve Aslı Çağatay’ın öldürülmesiyle ilgili şu iddialarda bulunmuştu:

* Milyon nüfuslu ilçe seks skandallarıyla Dallas'a çevrilirken diğer taraftan da Teksas gibi herkesi silahla vurarak korkutuyorlar. Tabi her zaman işler böyle gitmiyor.

* Necmi Kadıoğlu'nun başkanlığı zamanında Aslı Çağatay isimli bir bayan belediye meclis üyesi var. O bölgede iş yapan Feshi Erkaplan isimli, Güneydoğulu bir iş adamıyla imam nikahı kıyarak ailelerin ve yakınların bildiği ancak bu şahsın PKK’dan cezaevinde yattığı için siyaset gereği yabancılardan gizlenen bir evlilik olayı var.

* Feshi Erkaplan'ın da ‘geçmişin PKK’lı, hem de FETÖ’cü tanıdıkların’ var deyip, üzerine baskı oluşturup Tayland'a kaçmasını sağlarken adamın vekaleti olduğu için tüm mallarına çökmeye başladıklarında, 3 milyon dolar nakit parasını aldıklarında Feshi'nin kardeşi Erkan Erkaplan imam nikahlı yengesi Aslı Çağatay'ı getirerek öldürüyor.

* Arkadaş bu nasıl bir ilçe, burada T.C. kanunları uygulanmıyor mu? Müteahhitler, gazeteciler, avukatlar vuruluyor…