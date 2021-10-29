Eşini kurtarmak için geldi, polis ‘karakola gideceksiniz’ deyince gerçeği itiraf etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan ve tekeri kopan ticari araç, 310 metre gittikten sonra durabildi. 1 kişinin yaralandığı kazanın ardından, olay yerine ticari taksiyle geldiği belirtilen kadın, aracı kendisinin kullandığını iddia etti. Trafik polisleri, kadına karakola götürüleceğini söyleyince, aracı kullanan şahıs, eşinin değil kendisinin aracı kullandığını itiraf etti.

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Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden gelip Alanya istikametine gitmekte olan Özcan Sert'in kullandığı otomobil, Manavgat Sorgun-Otogar Köprülü kavşağını geçtikten sonra tali yola geçmek isterken, yan yoldan gelen Ali Ceviz'in kullandığı ticari araç ile çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Şanlı yaralanırken, sol ön tekeri kopan ticari araç, tekerinin biri olmadan yaklaşık 310 metre gittikten sonra durabildi.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Kaza yapan araçlar yol ortasında kalırken, kazaya yoldan geçmekte olan jandarma ekibi müdahale etti. Jandarma ekibi, aralarında 310 metre mesafe bulunan araçlar çevresinde gerekli önlemleri alarak başka kazaların yaşanmasının önüne geçti.

‘ARACI BEN KULLANIYORDUM’ YALANI

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik polisleri sürücüleri alkol kontrolü için çağırırken, sürücünün eşi olduğu bildirilen bir kadın, aracı kendisinin kullandığını söyledi. Kazayı gören vatandaşlar, aracı kullandığını söyleyen kadının kazadan hemen sonra bir ticari taksi ile olay yerine geldiğini söylemesi üzerine trafik polisleri kadına aracı kullanıp kullanmadığını yeniden sordu.

Kadın kendisinin kullandığı konusunda ısrarcı olunca trafik polisleri kadına yanlış bilgi vermek ve polisi yanıltmaktan karakola götürüleceğini söyleyince, Ali Ceviz, aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. Yapılan alkol kontrolünde Ali Ceviz'in alkollü olduğu, bundan dolayı böyle bir işe giriştikleri belirlendi.

EYLİYETİNE EL KOYULDU

Alkollü sürücü Ali Ceviz'e alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan ve muayenesi geçmiş araç kullanmaktan bin 656 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.