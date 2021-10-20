20 günlük anne Fatma Gül’ü kocası döverek öldürdü

Kilis’te eşi tarafından tekme tokat dövüldüğü ileri sürülen 27 yaşındaki Fatma Gül Özyer, bir haftadan bu yana verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Katil zanlısı eşi Mahmut Özyer tutuklanırken, geride 1 aylık bebekleri Simay kaldı.

Ahmet KAYA

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İddiaya göre bir hafta önce Kilis’in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi’nde meydana oturan ve otomobil tamirciliği yapan Mahmut Özyer, 3 hafta önce doğum yapan eşi Fatma Gül Özyer’i bilinmeyen bir nedenle dövdü. Genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşularının çağırdığı sağlık görevlileri ve polis Fatma Gül Özyer’i kanlar içinde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kalbi duran ve yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen talihsiz kadın, daha sonra Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi. Fatma Gül Özyer, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir haftalık yaşamda kalma savaşını kaybetti.

“KIZIM HER DEFASINDA DÖVÜLDÜĞÜNÜ İNKAR ETTİ”

Genç kadın Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kilis'e gönderilirken annesi Kezban Çetin, kızının olaydan hemen sonra tutuklanan damadı Mahmut Özyer tarafından öldüresiye dövüldüğünü ileri sürerek şunları söyledi:

* Kızımın hiçbir suçu yoktu. Kocası her akşam eve sarhoş olarak geliyordu. Birkaç defa kızımın darp edildiğinden dolayı oluşan izlerini gördüm. Ama, kızım yuvası dağılmasın diye her defasında dövüldüğünü inkar etti. Sonucunun bu yerlere kadar geleceğini bilmiyordum. O gün akşam saatlerinde kızımın kocası geldi, bağır çağır kızıma ‘aşağı gel' diye sesleniyordu. Alkollüydü. Korkumdan bir şey diyemedim. Kızım gitti ama yüreğimde sıkıntı vardı.

* Eve gidince kızıma mesaj yazdım. ‘Anne sarhoş olmuş yine komşulara da rahatsızlık veriyor. Bana yazma görürse kızar' diye yazdı. Eşi, ‘Ev yaptırıyorum ama ailen bana yardım etmiyor' diye dövmüş. Ben de bir şey olmasın diye yazmadım. Gece yarısı kayınvalidesi arayıp, ‘Ben bebeği alıp bize gidiyorum, senin kızın da hastanede' dedi.

* Ben de hastaneye hızlıca gittim ve doktorlar kızımın beyin kanaması geçirdiğini ve kalbinin durduğunu söylediler. Sonrasında Gaziantep’e sevk edildi ve bugün öğlen kaybettik kızımı. En ağır şekilde cezalandırılsın o cani.

“BİR YIL ÖNCE DE KÜRTAJ YAPTIRDI”

Anne Kezban Çetin, kızı ile damadı arasında sıkça tartışma yaşandığını hissettiğini ancak kızının kendisine yansıtmamak için çaba sarfettiğini belirterek, “Daha 2 aylık evlilerken kızım hamileydi ve boşanacağım diyerek zorla bebeğini aldırttı. Kızım aldırmak istemedi ancak zorla bebeği aldırttı. Bize de zorla kağıtları imza attırdı. Yuvaları yıkılmasın diye ses çıkarmadık. Ben bütün savcıların, polislerin ve yetkililerin kadınların arkasında durmasını istiyorum. Kızımın hakkı savunulsun ve kanı yerde kalmasın” diye konuştu.