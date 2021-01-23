Eski bakandan çarpıcı iddia: Şiddet olayları artacak

Eski İçişleri Bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan Konya’nın yerel televizyon kanalı, Kanal 42’de yayınlanan Sümen 6 programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik gerçekleştirilen saldırıla ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tantan, şunları söyledi:

* Cumhur İttifakı’na kim karşı çıkıyorsa onları sindirme ve yıldırma projesi devreye girmiş vaziyette. Belki bu daha da şiddetlenerek devam edecektir öyle gözüküyor.

* Burada iktidar aslında kendi ayağına kurşun sıkıyor. İktidarda kalmak için her türlü mafyamsı örgütlerin hepsine yol vermiş vaziyette.

* Aslında burada süratli bir şekilde yapılması gereken otorite boşluğunu ortadan kaldırıcı, süratli bir şekilde bu faillerin ortaya çıkarılması, arkasındaki güçlerin hepsinin adalete teslim edilerek, oradaki hâkim ve savcıların koruyup kollanması, güven verilmesi gerekiyor.

Türkiye'nin en büyük zafiyeti güven sorunudur. Bu güven bunalımından dolayı ülke kaybediyor, hepimiz kaybediyoruz.

“İKTİDAR HER YOLA BAŞVURUYOR”

Türkiye'nin muhalefet ile birlikte bu gidişatı değiştirmesi gerektiğini aktaran Tantan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* İktidar ne hikmetse iktidara geldiği günden bugüne kadar alt kimlik üst kimlik diye ayrıştıra ayrıştıra bir hal oldu. İktidar hâlâ daha yerel mafyamsı yapılardan istifade etmek için, kendisine aykırı gözüken insanları bir takım eylemlerle yıldırmaya çalışıyor.

* Bu otorite boşluğu iktidarında sonunu çabuklaştırıyor. Bunu da dikkate almak gerekiyor.. İktidar, aslında iktidarda kalabilmek için her yola başvuruyor fakat otorite boşluğunu bizatihi kendisi de yaratıyor.

* Her tarafa dönmeye çalışıyor nasıl iktidarda kalabilirim diye ama geçmiş tarihten arşivlerden ders çıkarmış olsa yönünü halka döner halkla bütünleşir.

“TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR ALGISI OLUŞTURUYOR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül arasında yaşanan atışmaya ilişkin de konuşan Sadettin Tantan şunları söyledi:

* Türkiye'nin o kadar çok gündemi var ki konuşulması gereken İki bakanın sosyal medya üzerinden konuşması pek doğru bir şey değil. Kaldı ki karşılıklı oturup konuşabilirler, sıkıntıları beraber çözüp aşabilirler.

* Aslında Türkiye'nin çok önemli gündemleri var. Türkiye'de bu tip olaylar maalesef 18 yıllık iktidarın kurumsal kimliği kaybetmesinden kaynaklanıyor.

* Özellikle yönetim anlayışındaki Otorite ve yönetim boşluğu ister istemez Türkiye yönetilemiyor algısını oluşturuyor. Buda Türkiye'nin bugünü ve geleceği için tehlikeli bir durum oluşturuyor.

* Türkiye'de bir otorite boşluğu varsa ne içten bir yatırım gelir nede dışarıdan bir yatırım gelip Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunabilir. Böyle riskleri ve tehlikeleri var