Eski futbolcunun karıştığı silahlı kavgada tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Sancaktepe’de trafikte meydana gelen ve eski futbolcu Sezer Öztürk’ün de aralarında bulunduğu taraflar arasında çıkan tartışma sonucu Halil İbrahim Scholten’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, teslim olmasının ardından tutuklanan şüpheli A.M.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Sancaktepe'de, 19 Eylül günü eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu taraflar arasında trafikte yaşanan tartışma sonucu bir kişinin yaralanması, Halil İbrahim Scholten isimli kişinin ise silahla vurularak öldürmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme” ve “kasten yaralama” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, teslim olmasının ardından “kasten öldürme” suçundan sevk ediliği hakimlikçe tutuklanan A.M.'nin ifadesi ortaya çıktı.

SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Sezer Öztürk'ün 7 yıldır şoförlüğünü yaptığını söyleyen A.M. ifadesinde olay tarihinde ikametinde olduğunu ve yanında annesi ile babasının bulunduğunu belirtti. Sezer Öztürk'ün oğlunun kendisini aradığını anlatan A.M., “Bana babası Sezer Öztürk'ün tanımadığımız birileriyle kavga ettiğini söyledi. Ben de Sezer Öztürk'e ait eve gitmek için kendime ait aracımla yola çıktım. Giderken yolda jandarma ekiplerini gördüm ve ikametine geri döndüm. Olay tarihinde ben Sezer Öztürk'ü hiçbir şekilde görmedim. Benim olaya herhangi bir iştirakim bulunmadığı gibi görgüye dayalı herhangi bir bilgim de bulunmamaktadır. Jandarma ekiplerini gördükten sonra ben tekrardan Reşadiye Mahallesi'ne döndüm ancak babamların yanına gitmedim. Sezer Öztürk'ü telefonla aradım ancak kendisine ulaşamadım. Reşadiye Mahallesi Muhtarlığı civarında kendimi toplamak için biraz zaman geçirdim. Ertesi gün kendi irademle Sancaktepe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldum” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

A.M. hakimlikteki sorgusunda da olay sırasında evde olduğunu savunarak, “Şahsi aracımla olay yerine giderken jandarmayı görünce geri döndüm. Ne olduğunu kestiremediğim için oraya girmek istemedim. Suçsuzum” dedi.

‘KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayda kullanılan aracın şüpheli A.M. tarafından teslim alındığına ilişkin beyan, Sezer Öztürk'ün oğlu tarafından şüphelinin aranması ve şüphelinin evden olay yerine gittiğine yönelik beyanı ve somut delillerin bulunduğunu gerekçe gösteren hakimlik, A.M.'nin “kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

ESKİ FUTBOLCU HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Öte yandan şüphelilerden Sezer Öztürk hakkında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmişti.