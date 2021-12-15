Eski İstanbul Barosu Başkanı Sayman vefat etti

Eski İstanbul Barosu Başkanlarından Yücel Sayman hayatını kaybetti. Sayman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Hukukçu Yücel Sayman, 1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapmıştı.

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Bir süredir kanser tedavisi gören Eski İstanbul Barosu Başkanlarından Yücel Sayman hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Hukukçu Yücel Sayman, 1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapmıştı.

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