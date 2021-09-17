Eski istihbaratçı Enver Altaylı savunma yaptı

Eski istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Altaylı, iddianamede somut bir delil bulunmadığını, 'Rus yanlılarının internette yaydığı bilgilerin delil olarak iddianameye konulduğunu' ifade etti.

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Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda görülen davaya, tutuklu sanık Altaylı ile avukatı katıldı.

Diğer sanık Mehmet Barıner, video konferans aracılığıyla duruşmada hazır edilirken, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya katılmadı.

Enver Altaylı, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasında, Milli İstihbarat Teşkilatındaki (MİT) çalışmalarının birilerini rahatsız ettiğini, hakkındaki davanın da bu nedenle açıldığını söyledi.

İddianame ve mütalaanın, ‘yıllardır medyada kendisine karşı yürütülen kampanyanın bir ürünü olduğunu’ ifade eden Altaylı, “Yaptıklarımı ve yapmak istediklerimi bilenler, beni sizin huzurunuza çıkardılar. Ben düşüncelerim sebebiyle bazı çevreler tarafından cezalandırılmak isteniyorum” diye savunma yaptı.

Altaylı, ‘hakkındaki delillerin karşı istihbarat ürünü’ olduğunu iddia ederek, ‘iddianamede somut bir delil bulunmadığını, Rus yanlılarının internette yaydığı bilgilerin delil olarak iddianameye konulduğunu’ söyledi.

“RUSÇU YAPILANMA KOMPLO KURDU”

Altaylı, ‘kendisine Rusçu yapılanmanın komplo kurduğunu ve hakkındaki davanın Türk devleti içindeki Rusçu yapılanmanın hangi boyutlara geldiğini gösterdiğini’ belirtti.

Altaylı, bilgisayarında bulunan belgelere ilişkin savunmasında, iddia makamının iddiasını kanun dışı yollarla elde edilmiş dijital materyallere dayandırdığını ancak bu dijitallerin de suç unsuru olmadığını öne sürdü. Altaylı, iddianameye konu olan belgeleri, bir çalışma için topladığını iddia etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e mektup yazdığı iddiasını da kabul etmeyen Altaylı, bu kişiyle görüşmediğini, hayatının hiçbir döneminde de irtibatının olmadığını söyledi.

Altaylı ayrıca telefonundaki ‘Signal’ programının örgüt tarafından kullanılan programlardan olmadığını sözlerine ekledi.

“BARINER’LE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDİM”

‘ABD’deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan istihbaratçı Mehmet Barıner’i yurt dışına çıkarmaya çalıştığı’ iddiasını da kabul etmeyen Altaylı, Barıner ile yüz yüze görüşmediğini, telefon irtibatının ise 10 saniyelik bir konuşmadan ibaret olduğunu söyledi.

Enver Altaylı, davanın diğer sanığı Seda Chamatzoglou’nun insan kaçakçılığından gözaltına alındığını ve bu kişi üzerinden kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. DHA