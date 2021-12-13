Eski Sinop Belediyesi Başkanı Zeki Yılmazer’e 18 yıl hapis cezası

Sinop'ta tartıştığı Atıf Argun'u (68) tabancayla öldüren eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer (62), 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 21 Eylül 2020’de kent merkezinde bir restoranda meydana geldi. Eski Sinop Belediyesi Başkanı Zeki Yılmazer ile Atıf Argun arasında iddiaya göre ‘arazi anlaşmazlığı’ nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Argun’a ateş etti.

Vücuduna 3 mermi isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı. Tabancayla ateş ettiği sırada Yılmazer de elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Argun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi tamamlanan Zeki Yılmazer ise alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme, sanık Yılmazer’i üzerine atılı ‘kasten öldürme suçunu işlediği’ sabit olduğundan 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan, söz konusu davada tutuksuz olarak yargılanan olayın yaşandığı mekanın işletmecisi Cemalettin Kaya’ya ise mahkeme, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi.