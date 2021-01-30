Eski siyasetçi ve yazar Ömer Cahit Kayra yaşamını yitirdi

Eski bakan, milletvekili ve yazar Ömer Cahit Kayra, 104 yaşında yaşamını yitirdi.

Kayra’nın vefatıyla ilgili CHP’den yapılan açıklamada “Eski bakan ve milletvekili, asırlık cumhuriyet çınarı Ömer Cahit Kayra'yı kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğiliyor, sevenlerine sabır diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun” denildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, mesajında “Eski Bakanlarımızdan, değerli bürokrat, siyaset ve devlet adamı Ömer Cahit Kayra'nın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ömer Cahit Kayra'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

ÖMER CAHİT KAYRA KİMDİR?

Ömer Cahit Kayra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1938 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığında müfettişlik, Gelirler Genel Müdürlüğü Müşavirliği gibi çeşitli kademelerde görev yaptı.

Ayrıca PTT Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar Birliği ve Türk Hava Yolları Müşavir ve Murakıbı, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi çalışanı, İsviçre Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Nezdinde Heyet Başkanı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Avrupa İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı, Nezdinde Heyet Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Okulu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

ECEVİT HÜKÜMETİNDE BAKANLIK YAPTI

1973'te CHP'den 15. Dönem Ankara Milletvekili seçildi. Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 37. Hükümet (26.01.1974 – 17.11.1974) döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce, Fransızca bilmektedir. Kayra’nın çok sayıda eseri bulunmaktadır.