FETÖ tutuklusu eski TEM müdürünün eşi gözaltına alındı

Terör örgütü FETÖ’den tutuklu İstanbul Terörle Mücadele Şube eski müdürü Ömer Köse’nin eşi Semra Köse, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye götürülen Köse, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye’de gerçekleştirilen operasyonda, eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse’nin eşi Semra Köse, gözaltına alındı.

Semra Köse’nin Bylock kullanıcısı olduğu ve bu sebeple aranmasının olduğu tespit edildi. Semra Köse’ye ait Bylock yazışmaları incelendiğinde FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen’in konuşmalarının gruplarda örgütsel motivasyonu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne geçmek adına yazı haline getirilerek paylaşıldığı, yine 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmalar yapıldığı belirlendi.

ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edilen Semra Köse, savcılık işlemlerinin ardından ‘terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



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