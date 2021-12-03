Eski ve yeni bakanlar arasında ‘sosyal yardım’ polemiği

DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf’ın, iktidarları döneminde sosyal yardımları sosyal güvenlik sistemi ile uyumlu hale getireceklerine yönelik paylaşımlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yanık; “Bil(me)diğiniz yanıldığınıza yetmiyor. Yapılıyor bu hizmetler, araştırınız, öğreniniz” ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

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DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf'ın partisinin sosyal yardımlara yönelik vaatlerini sosyal medya hesabından paylaşmasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tepki gösterdi.

2007 yılında Denizli'nin ilk kadın milletvekili olarak seçilen ve 2009 yılındaki kabine değişikliğinde Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilen Kavaf, partisinin resmi hesabından yaptığı paylaşımda katıldığı bir yayının videosuna yer verdi. Kavaf videodaki konuşmasında sosyal yardımların dağılımı konusunda açıklamalarda bulundu.

“YARDIMLAR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İLE UYUMLU OLACAK”

Kendi dönemlerinde sosyal yardımların hak temelli, hızlı, adaletli ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde sunulmasını sağlayacaklarını ifade eden Kavaf, “Biz sosyal yardımları sosyal güvenlik sistemi ile uyumlu hale getireceğiz. Bunları tek çatı altında toplayacağız. Vatandaşları gelir testinden geçirerek yardıma ihtiyaç duyanları belirleyeceğiz. Bir veri tabanı oluşturacağız.

Bu verileri sosyal güvenlik sistemi şemsiyesi altına alacağız. O günün hayat standardına göre değerlendirme yaparak ne kadar sosyal yardıma ihtiyaç var bunu belirleyeceğiz. Şimdi yardımlar iktidara bağlı dernek ve vakıflar üzerinden yapılıyor.

Adaletsizliğin de buradan başladığını görüyoruz. Sosyal yardım alma riski olanları destek olup o duruma düşmelerini engelleyeceğiz. Aynı zamanda da sosyal yardımların hak temelli, hızlı adaletli ve insan onurunu zedelemeyecek bir şekilde verilmesini sağlayacağız” diye konuştu.

BAKAN YANIK TEPKİ GÖSTERDİ

Yanık, Kavaf'ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Daha önce gazetelerde yer alan açıklamalarının görselleri ile birlikte yaptığı paylaşımda;

“Deva Partisi Genel Başkanını ve Genel Başkan Yardımcısını bilgilendirecek kadroların noksanlığından olsa gerek, yürürlükteki sosyal hizmetlerimizi ve hizmet anlayışımızı vaat diye sunuyorlar. Bil(me)diğiniz yanıldığınıza yetmiyor. Yapılıyor bu hizmetler, araştırınız, öğreniniz” ifadelerini kullandı.

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