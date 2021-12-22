Eskişehir’de ‘ölüm yolu’ için imza kampanyası başlatıldı

Eskişehir'de en fazla trafik kazasının yaşandığı ve onlarca vatandaşın yaşamını yitirdiği ‘ölüm yolu’ olarak bilinen Seyitgazi-Kırka-Afyon karayolunda kışın başlamasıyla birlikte yaşanan kazalar artarken, bir hafta içinde meydana gelen 20’den fazla kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Seyitgazililer yolun yapılması için imza kampanyası başlattı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de ‘ölüm yolu' olarak anılan Seyitgazi-Kırka-Afyon karayolu'nun ‘bölünmüş yol' olarak tamamlanması için Seyitgazililer imza kampanyası başlattı.

Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki siyasi partilerin ilçe başkanları öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, başlattıkları imza kampanyası ile tüm Eskişehir'e ‘Bir imza da sen ver, ‘ölüm yolu' son bulsun!’ çağrısında bulundu.

11 YILDA BİN 362 KİŞİ YARALANDI

‘Bir imza da sen ver, ‘ölüm yolu' son bulsun!’ kampanyasına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de destek verdi. CHP Seyitgazi ilçe Başkanı İsmet Ayrancı, İYİ Parti Seyitgazi ilçe Başkanı Recep Kılıçarslan ve Saadet Partisi Seyitgazi ilçe Başkanı Mehmet Sayan öncülüğünde kampanya başlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Eskişehir Valiliği'ne teslim edilmek üzere başlatılan imza kampanyası dilekçesinde son 11 yılda meydana gelen 815 kazada, bin 362 vatandaşın yaralandığı belirtilirken; 30'dan fazla kişinin de yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı;

“Eskişehir'de ‘ölüm yolu' olarak adlandırılan Seyitgazi-Kırka-Afyon karayolu yıllardır tamamlanmadığı için yolda her yıl yüzlerce ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşanmaktadır. Eskişehir'imizin Güney'de yer alan illerimiz ile ulaşımı en kısa bağlantı yolu olan Seyitgazi-Kırka-Afyonkarahisar üzerinden sağlanmaktadır.

Seyitgazi-Afyonkarahisar il sınırı arası tek şerit ve virajlardan oluşan 55 km'lik bu yol üzerinde sık sık kazalar meydana gelmektedir. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, aynı yol üzerinde sadece bir hafta içinde meydana gelen kaza sayısı 20'den fazladır.

İnsanlarımızın daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi ve artık ölümlü kazaların yaşanmaması için bu yolun ‘bölünmüş yol' olarak bir an önce tamamlanması ve hizmete sunulmasını saygılarımızla arz ederiz.”

MİLLET İTTİFAKI'NIN İLÇE BAŞKANLARINDAN ÇAĞRI

CHP Seyitgazi İlçe Başkanlığı'nda başlatılan imza kampanyası için tüm Eskişehir'e çağrıda bulunan ilçe başkanları, kampanyaya destek istedi.

CHP: “YOL YAPILANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ!”

CHP İlçe Başkanı İsmet Ayrancı, “Bugün üç ilçe başkanı bir araya geldik. Yolumuz yapılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yıllardır bu yol yarım kaldı. Afyon'a kadar geldi, Seyitgazi'ye girdi kesildi. Bu yolda kazalar olmaya devam ediyor. İmza kampanyamızı başlattık. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

SAADET PARTİSİ: “HAKKINIZI HELAL EDİN DİYEREK YOLA ÇIKIYORUZ!”

Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Sayan, “Bu yol herkesin kullandığı, ortak bir yol! Afyon'dan, Antalya'ya giden herkes bu yoldan gidiyor. Yollar dar olduğu için sıfır hata kabul etmiyor. Artık evden çıkarken ‘hakkınızı helal edin' diyerek yola çıkıyoruz. Bu kampanyanın sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.

İYİ PARTİ: “HAKSIZ HİZMET ENGELİNİ HAK ETMİYORUZ”

İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Kılıçarslan, “Bugün Millet İttifakı'nın ana omurgalarından ilçe başkanları bir araya geldik. Seyitgazi'mizde, Eskişehir’imizde haksız bir hizmet engelinden dolayı Afyon il sınırının bitimine kadar oto yollar duble yol! Ama Eskişehir il sınırına başladığı andan itibarın neredeyse artık köy yolu gibi. Biz 2021-2022 yılına giriyoruz. Biz bunları hak etmiyoruz. Biz Eskişehir'den Meclis'e Milletvekili gönderdik. AK Parti iktidarından bu hizmeti bekliyoruz. Bu hizmetin başlatılması için imza kampanyası başlatıyoruz. Meclis'e, Bakanlıklara kadar görüşüp bunun mücadelesini vereceğiz” açıklamasını yaptı.

ÇAKIRÖZER: “SEYİTGAZİ BU ÜLKENİN ÜVEY EVLADI DEĞİLDİR!”

İmza kampanyasına destek veren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, sadece Seyitgazi'nin, Eskişehir'in değil aynı zamanda Türkiye'nin ayıbı haline gelen Seyitgazi-Kırka-Afyon karayolunun artık yapılması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Yol üzerinde sadece 1 günde 8 kaza, bir haftada 20'den fazla kaza meydana geldi. Yine ölü ve yaralılar var. Artık bu yolun yapılması lazım. Onun için bu şehirde siyaset yapan partilerin temsilcileri bir arada bir imza kampanyası başlatılmasını istiyoruz. Binlerce imzalı bir dilekçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sunacağız.

İlk imzaları ilçe başkanlarımızla başlattık ama inanıyorum önümüzdeki günlerde bu imza binleri, on binleri bulacak. Artık bu yol ayıbından Seyitgazi, Eskişehir, Türkiye kurtulacaktır. Afyon'dan çıkıyorsunuz yola Afyon il sınırına kadar kaymak gibi, Eskişehir il sınırından sonra başlıyor ölüm yolu! Bu kabul edilemez.

Artık buna ‘dur' demeliyiz. Seyitgazi’miz bu ülkenin üvey evladı değildir! Bu ülkenin her tarafına, Edirne'den Van'a kadar yol yapılıyorsa Seyitgazi'mize de bu yol yapılmalıdır. Bunu biz Seyitgazi halkı ile başaracağız. İnanıyoruz Ankara'dakiler de bu çığlığa sağır kalmayacaklardır.”

BAŞKAN TEPE: “BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Yol üzerinde bir günde yüzlerce aracın seyahat ettiğini söyleyen Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ise şunları söyledi:

“Biz yıllar boyunca yolun duble yol şeklinde olması yönünde taleplerimizi ilettik. Bugüne kadar karşılık görmedi. Afyon Gazlıgöl sınırından sonra, bu tarafa geçtiğimizde bizler çok üzülüyoruz. Hem ölümlü, hem yaralamalı, hem maddi hasarlı kazalar oluyor. Bu da bizi etkiliyor.

Bütün Seyitgazili hemşerilerimize imza kampanyasına destek olmaları çağrısında bulunuyorum. Bu sadece Seyitgazi'yi ilgilendiren mesele değil, özellikle Antalya tarafına, İzmir tarafına giden bütün yolcularımızı ilgilendiren mesele.

Geçen hafta olan kazada Afyon'dan Eskişehir'e doğru gelen, Eskişehir’den Afyon’a doğru giden farklı plakalı araçlar kaza yaptılar. Biz özellikle bütün Türkiye'nin konusu olan bu yolun bir an önce yatırım programına alınmasını ve bir an önce de bitirilmesini istiyoruz.”

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