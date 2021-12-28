Esnaf Akşener’e böyle dert yandı: Fiyatlar düşmedikçe esnafa kazanç yok

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, Uşak’ın Eşme ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Covid-19 salgını sonrası işlerinin açılmadığını söyleyen bir lokantacı esnafı Akşener’e “Aldığımız fiyatlar çok yüksek. Fiyatlar düşmedikten sonra bir kazanç yok” diye dert yandı.

Selami AYDIN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Akşener'in ilk durağı Eşme ilçesi oldu. İlçedeki ekonomik tabloyu öğrenmek istediğini söyleyen Akşener esnafla sohbet etti.

Akşener ilk olarak aile işletmesi olan bir lokantayı ziyaret etti. “Corona salgını sonrası sektörde açılma var mı?” diye soran Akşener'e esnaf, “Sektörde açılma yok. İşlerde fazla bir kıpırdama olmadı. İş olmuyor mu, oluyor. Ama kar edemiyoruz” diye yanıt verdi.

FİYATLAR DÜŞMEDİKÇE BİR KAZANÇ YOK

Akşener esnafa, “Evi geçindirmek esastır. Burada kaç kişi çalışıyor?” diye sordu. Esnaf ise; “Eşim, oğlum, ben ve bir de stajyer öğrencimiz var. Oğlum askerden yeni geldi. Buradan kazanılan eve gidiyor. Bizim gibi değil de işçi çalıştıran işletmeler var. Onlar için büyük sıkıntı. Aldığımız fiyatlar şu anda çok yüksek. Fiyatlar düşmedikten sonra bir kazanç yok” diye konuştu.

“ÖĞRENCİNİN KARNINI DOYURDUĞU BİR DÖNER VARDI”

İlçede bir tavuk döner işletmesine giden Akşener işletme sahibine, “Corona öncesi kaç kilo döner yapıyordunuz, şimdi ne kadar?” diye sordu.

İşletme sahibi ise; “Ben 30-40 kilo döner takıyordum. Şimdi 10 kiloyu geçmez. 1,5 ay önce toptan aldığımızda kilosu 13 liraydı. Şimdi 30 lira. Öğrencinin karnını doyurabileceği ucuz döner vardı artık o da pahalılaştı.

Şimdi ekmek arası döneri 10 liradan satıyoruz. Biz bunu önceden meşrubatı ile birlikte 10 liraya veriyorduk. Artık veremiyoruz. Zaten çocuğun cebine babası 20 lira para koyuyor.

Mecburen biz esnaf olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yoksa yapmadığımızda çark dönmeyecek” diye yanıt verdi.

Akşener, aynı işletmedeki bir kadın çalışana “Eşin ile senin aldığın maaş ev geçindirebiliyor mu?” sorusunu yöneltti. Eşinin asgari ücretli çalıştığını söyleyen kadın çalışan, “Maalesef” yanıtını verdi.

“SABAHTAN BERİ 6-7 MÜŞTERİ GELDİ”

İlçede bir de pastaneci esnafı ziyaret eden Akşener, “İşler artmaya başladı mı? Sizin refah bir hayat yaşabilmeniz için günlük kaç müşteri olması gerekiyor?” sorularını yöneltti.

Esnaf ise; “Hala durgunluk var. Piyasa genel olarak kötü. Günlük 100-150 müşteri olması gerekiyor. Sabahtan beri ancak 6-7 müşteri geldi. İnsanlar şimdi fiyatı soruyorlar. Cebindeki paraya göre harcama yapıyor. Şu an çok iyi durumda değiliz” diye yanıt verdi.

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