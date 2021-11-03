Esnaf ekonomiyi bu sözlerle özetledi: En ucuz yemeğin ne?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta esnafın sorunlarını dinledi. Restoran işleten bir kadın, beş yıldır işletmeyi çalıştırdığını ve ilk kez bu sene müşterilerin fiyat sorduğunu belirterek, "Pandemiden sonra gelen insanlar gerçekten paraları azaldı ki zamlardan dolayı, fiyat sormaya başladılar. ‘En ucuz yemeğin ne’ diyor" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

“BU İŞİN İÇİNDEN BİZ ÇIKAMIYORUZ”

Pancar üreticisi olduğunu söyleyen bir çiftçi, Kılıçdaroğlu’na artan girdi fiyatlarından ve ekilecek ürünlerin fiyatlarının önceden açıklanmamasından dert yanarak şöyle konuştu;

*Ben buğday yada pancar ekeceksem, fiyatı bugün açıklanmalı ki ben ona göre ekeyim. Ben bugün 1’e 5 pancar alıyorum. İnanın ki zaten bunun dönümüne 90 litre mazot yakıyorum. 2 ton gübre harcıyorum.

*Pancar gibi başka satacağımız pazar olmadığı için tekelleşmiş, mecbur onu satacağız. Mecburuz satacak başka yerimiz yok. 5 lira derse de oraya vereceğiz, bir kuruş derlerse de oraya vereceğiz.

*Yani bir kilo pancarın açıklanan fiyatı şu anda, bir çay bardağı çayın onda biri etmiyor. Ben sattığım ürünün parasını alamıyorum, alamadığım için de enflasyona yenik düşüyorum. Bu işin içinden biz çıkamıyoruz.

“BİZİM SORUNLARIMIZI LÜTFEN MECLİS'TE DİLE GETİRİN”

Kılıçdaroğlu ile bir dükkânın çıkışında konuşan bir esnaf, şunları söyledi:

*Ben has Yozgatlıyım. Ben bir esnafım; ben devletten yardım istemiyorum, dilencilik istemiyorum. Unu, şekeri, yağı her hafta bu kadar yükseltip, eğer yükseltenlere ciddi engel olmayıp da konuşuluyorsa, bu olmaz.

*Bizim çoluğumuz, çocuğumuz herkes sıkıntıda. Bizim sorunlarımızı lütfen Meclis'te dile getirin. Yozgat zaten kırsal, göç veren bir kesim bir de esnaf böyle olursa biz ne yapacağız? Lütfen bize yardımcı olun.

“İNSANLAR, ‘EN UCUZ YEMEĞİN NE’ DİYOR”

Restoran işleten bir kadın ise beş yıldır burayı çalıştırdığını, ilk kez bu sene müşterilerin fiyat sorduğunu aktardı. Pandemi döneminde yaşadığı zorlukları anlatan Kadın şu ifadeleri kullandı:

*Onlar öyle, keza esnaflar da öyle. Pandemiden çıktık, kiralarımızı ödemek zorunda kaldık. Ben fırsatçılık yapıp ürünlere zam yapmadım.

*Aldığımız ürünler müthiş zamlandı ama ben daha zam yapamadım. Çünkü gelen müşteri fiyat soruyor. Beş yıldır burayı çalıştırıyorum, önceden müşteri hiç fiyat sormazdı. Oturur, yemeğini yer giderdi.

*Pandemiden sonra gelen insanlar gerçekten paraları azaldı ki zamlardan dolayı, fiyat sormaya başladılar. ‘En ucuz yemeğin ne' diyor. Onlar böyle deyince, ‘Lütfen oturup yiyin, ben ikram edeceğim' diyorum. O zaman onların ezildiğini görüyorum ve o da beni çok üzüyor, yaralıyor.

“ÖZELLİKLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İŞ İÇİN GELİYOR”

*İş için çok kişi geliyor. Özellikle üniversite öğrencileri geliyor. Ben onları part time çalıştırıyorum. Ama herkese iş imkanı sağlayamıyoruz. Ben en fazla burada dört kişi çalıştırabilirim.

*O da haftanın birer günleri. Bu ne kadar faydalı olur ki. Ama istiyorum ki onlar gelsin sıcacık burada yemeğini yesinler…Keşke çocuklarımız, gençlerimiz için iş imkanı çok olsa.

STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Bir tekelci esnafı da sattığı ürünleri pahalılıktan dolayı yerine koyamamaktan yakındı.

Esnaf ziyaretlerini tamamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra Yozgat'ta Engelsiz Yaşam Buluşması'nda engelli vatandaşlar, aileleri ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

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