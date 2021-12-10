Esnaf: İşi gücü bıraktık döviz kurunu takip ediyoruz

Ekonomi Masası Balıkesir'de esnafın nabzını tuttu. Küçük Sanayi Sitesi esnafı, "Sattığımızın yerine yenisini koyamıyoruz. İşi gücü bıraktık, televizyondan döviz kurlarını takip ediyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Balıkesir'de Hasan Can Kültür Merkezi’nde iş dünyası temsilcileri ve esnafla bir araya geldi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, iş dünyası ile yaptığı görüşmenin ardından Balıkesirli Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. CHP’li vekiller, bir dokundu bin ah işitti.

“İŞİ GÜCÜ BIRAKTIK DÖVİZ KURUNU TAKİP EDİYORUZ”

Ekonomideki kötü gidişat nedeniyle zor günler yaşadıklarını dile getiren sanayi esnafı, “Sattığımızın yerine yenisini koyamıyoruz. Artan fiyatlar nedeniyle müşterilerimiz bize kızıyor. Fiyatlar günlük artıyor. Yaptığımız işlerin parasını alamıyoruz. Fiyat söylemeden önce bilgisayardan son fiyatlara bakıp öyle söylüyoruz. İşi gücü bıraktık, televizyondan döviz kurlarını takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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