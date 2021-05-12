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Esnaf kan ağlarken… Herkese yasak, AKP’li başkana serbest!

Tam kapanma uygulaması kapsamında haftada bir gün açılacak pazarlarda sadece sebze, meyve ve fide ticareti yapan esnafa izin verildi. Ancak Çanakkale'de Ayvacık AKP İlçe Başkanı Nazmi Tok'un sahibi olduğu peynir firması yasağı delerek satış yaptı.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 08:41, 12/05/2021
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Esnaf kan ağlarken… Herkese yasak, AKP’li başkana serbest!

İçişleri Bakanlığı 29 Nisan’da başlayan 17 Mayıs’ta sona erecek tam kapanma uygulaması kapsamında, 8-15 Mayıs tarihlerinde semt pazarlarının sadece sebze, meyve ve fide ticareti yapan esnaflara açık olacağı yönünde genelge yayınladı.

Çanakkale’de Ayvacık AKP İlçe Başkanı Nazmi Tok ile kardeşi Behçet Tok’un sahibi olduğu peynircilik firması, yasağı takmadan Gülpınar Köyü'nde kurulan pazar yerinde usulsüz tezgah açtı.

Çeşitli pazar yerlerinde 14 tezgahı, 8 ilçede 12 peynir dükkanı bulunan firmanın çalışanları diğer esnaftan gelen tepkiler üzerine satışı durdurdu. Kolluk kuvvetlerinin, genelgeye rağmen usulsüz satış yapan Ayvacık AKP İlçe Başkanı Nazmi Tok’un firmasına ceza kesip kesmediği öğrenilemedi.

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Yayınlanma Tarihi:08:40,