Esnaf zamlara böyle isyan etti: Tırnaklarımız koptu etiketleri değiştirmekten

Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ile bir esnaf arasında dikkat çeken diyalog yaşandı. Gelen zamlardan dert yanan esnaf, Yazıcı’nın, “Sizde kaç çeşit mal var, her birine zam geliyordur, hepsine yetişebiliyor musunuz?” sorusunu, “Hayır. Tırnaklarımız koptu etiketleri değiştirmekten. O kadar sıkıntılı bir durumdayız.” şeklinde cevapladı.

Sozcu.com.tr

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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, İstanbul Beyoğlu'nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

“KÜÇÜK ESNAF BİTTİ”

Bir kadın esnaf, “Küçük esnaf bitti. Zenginin zaten durumu var, bir şekilde geçiniyor. Biz kiracılar sürünüyoruz işte.” sözleriyle dert yandı.

“İNSANLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ”

Yazıcı, “Bu yaşadığımız bir sonuç. İktidar partisinin işletmiş olduğu politikalar zengini daha zengin etti, ancak küçük ve orta ölçekli esnafı daha da fakirleştirdi. İnsanların alım gücü düştü.” diyerek karşılık verdi.

“MALLARI ARTIK DOLARLA VERİYORLAR”

Bir ayakkabıcı esnafı ise, “Şu an mal alıyoruz, Türk Lirası'ndan son bir hafta 10 gündür dolar üzerinden veriyorlar bize.” ifadelerini kullandı.

“10-20 LİRAYI ÖDEYEMEYEN İNSANLAR VAR”

İlaç temininde yaşanan sıkıntıya dikkat çeken bir eczacı, “Bin kalem ilaç yok şu anda. Çok zor durumda yani insanlar, İlaç farkını ödeyemeyen insanlar var. 10-20 lirayı ödeyemeyen insanlar var şu anda.” dedi.

“HALKIN NE ÇEKTİĞİNİ GÖREMİYORLAR”

Yazıcı, “Şöyle bir tablo oluştu: İktidardakilerin ekonomisi başka, halkın ekonomisi başka. Dolayısıyla halkın ne çektiğini onlar şu anda göremiyorlar.” şeklinde yanıt verdi.

“DURUM O KADAR SIKINTILI”

Bir başka dükkana uğrayan yazıcı, esnafa, “Sizde kaç çeşit mal var, her birine zam geliyordur, hepsine yetişebiliyor musunuz?” diye sordu. Esnaf, “Hayır. Tırnaklarımız koptu etiketleri değiştirmekten. O kadar sıkıntılı bir durumdayız.” şeklinde cevapladı.

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