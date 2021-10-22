Esnafı isyan ettiren karar!

İzmir Bergama Belediyesi’nin AKP’li yönetimi, Millet Bahçesi Projesi kapsamında 86 dükkanı yıkım kararı aldı... Bu karara isyan eden esnaf, aileleri ile birlikte Bergama Belediye Meclisi’nin önünde protesto eylemi yaptı.

Gökmen ULU

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AKP iktidarı, 14 Eylül Stadyumu'nu da içine alan 51 bin 569 metrekarelik alana Millet Bahçesi yapma kararı aldı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, stadı ve etrafındaki dükkanları yıkacaklarını açıkladı. Koştu, dükkanlarını yıkacağı 86 esnafa başka bir alternatif de sunmadı.

AKP'li Başkan, esnafa tahliye yazısı gönderdi ve dükkanları 60 gün içinde boşaltmalarını istedi.

Tahliye yazısında, gerekçe olarak Millet Bahçesi Projesi'nden söz edilmedi, tek katlı dükkanların depreme dayanıksız riskli yapı olduğu öne sürüldü.

“AKP'Lİ BELEDİYE BİZİ AÇLIĞA MAHKUM EDECEK”

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun daha önce “Sizi mağdur etmeyeceğiz” dediğini hatırlatan esnaflar, tahliye yazısı ile karşılaşınca şoke oldu. Pandemi ve ekonomik kriz nedeni ile zaten çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden esnaflar, AKP'li belediyenin kendilerini ve ailelerini açlığa mahkum etmekten çekinmediğini söyledi.

ESNAFLAR PROTESTO EYLEMİ YAPTI

Tahliye tebligatlarına büyük tepki gösteren esnaflar hep birlikte kepenk kapattı.

Saat 13:00 – 15:00 arasında dükkanlarını kapatan esnaflar, aileleri ile birlikte protesto yürüyüşü yaptı.

Topluluk, belediye meclisi toplantısının gerçekleştirildiği kültür merkezine gitti.

Yurttaşlar, “Esnaf hakkını arıyor”, “Verilen sözler nerede”, “Yine mağdur küçük esnaf”, “Esnafa sahip çık”, “Ben esnaf çocuğuyum diyen nerede”, “Bergama esnafına sahip çık” yazılı dövizler taşıdı.

Meslek odası başkanları, Bergama Demokrasi Platformu ile CHP ve İYİ Parti üyeleri esnafa destek verdi. Topluluk burada alkışlı protestoda bulundu, basın açıklaması yaptı.

“DÜKKANLARIMIZ İLE İLGİLİ KAROT RAPORLARINI GİZLİYORLAR”

Esnaf adına söz alarak konuşma yapan İbrahim Dericioğulları, “Bugün burada bulunma sebebimiz herhangi bir siyasi görüşün yansıması değildir. Herhangi bir politik mesaj vermek ve muhalefet etmek değildir. Burada bulunma sebebimiz tamamen ekmek ve gelecek kaygısıdır” dedi.

Dericioğulları, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonuçlanmadan zaman kaybını telafi etmek için arkadan dolanarak dükkanlarımızdan gizlice karot örnekleri aldılar. Şimdi de bilmediğimiz raporlar ile tek katlı dükkanlarımızı 60 gün içinde terk etmemizi istiyorlar. Bunu kabul etmiyoruz” dedi.

AKP'Lİ BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTMADI

AKP'li Başkan Hakan Koştu'nun esnafı kandırdığını ve verdiği sözleri tutmadığını öne süren Dericioğulları, “Başkan seçilmeden önce biz stat esnafını bir araya toplayarak, güzel bir projesinin olduğunu ve hiçbirimizin mağdur olmayacağını söylemişti. Belediye başkanı olduktan sonrada bu sözünü tekrar etti. Fakat bu proje evirildi, çevrildi Millet Bahçesi Projesi'ne döndü. Daha sonra millet bahçelerinde ticari alan olmadığı ortaya çıktı. Ancak itirazlarımız üzerine bir miktar ticari alan sağlanarak bize ‘çıkın dışarı' denildi. Buna karşıyız. Verilen sözlerin yerine getirilmesini ve hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

“ÇALIŞAMAZSAM MİLLET BAHÇESİ'NDE NASIL ÇAY İÇERİM”

Esnaf Meliha Yılmaz, “Ben buraya çok masraf yaptım. Şimdi buraya millet bahçesi, çay bahçesi yapacağız diyorlar. Benim çay bahçesine gidebilmem için önce karnımın doyması lazım. Benim çalışmaya ihtiyacım var. Üniversite öğrencisi iki evladım var. Onlar nasıl yetişiyor? Bize verilen sözlere ne oldu, neden unutuldu” diye sordu.

“KİRALAR FAHİŞ, YENİ DÜKKAN BULAMAYIZ”

Başka bir yerde dükkan kiralamaya güçlerinin yetmeyeceğini ifade eden stat esnaflarından Erhan Uğurluel, “Biz bugüne kadar bize verilen sözlerden dolayı çok umutluyduk. Son dakika haberi ile 60 gün içerisinde dükkanlarımızın tahliye edilmesi gerektiği söylendi. Zaten kiralarda fahiş bir fiyat artışı var. Bu kadar yüksek meblağları hiçbirimiz karşılayamayız” ifadelerini dile getirdi.

“CUMHURBAŞKANI'NIN YANLIŞI ANLAMASINI UMUYORUZ”

Annesi stat esnafı olan Avukat Neşe Çokmert, “Bergama Belediyesi yanlış hukuki işlemler nedeni ile birçok insanı mağdur ediyor. Belediye başkanı söz verdiği halde sözünü tutmuyor. ‘Ben yaptım, oldu bitti' mantığı ile hareket ediyor. Biz hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Hukukun bu yanlışa dur diyeceğine inanıyoruz. Esnafımızı kış ortasında dükkansız bırakarak ekmeği ile oynayan bu kararın mahkemeden döneceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın da bu yanlışı anlayıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı uyaracağını düşünüyoruz. Aksi halde gerekli tüm davaları açacağız. Esnafın iyi niyetinden yararlanan belediye başkanının iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz” dedi.

“TAHLİYE KARARI ERTELENMELİ”

Odalar adına konuşan Bergama Ticaret Odası başkanı Fikret Ürper ise “Odalar olarak ortak düşüncemiz; pandemi sonrası ve kış öncesi, iki aylık sürede bu kadar esnaf kardeşimizin yeniden iş kurabilmesinin güç olduğunu ve belediyemizin bu kararı ertelemesi gerektiğini düşünüyoruz. İş yeri sahiplerinin rahatlatılması gerekiyor. Neler yapılması gerektiği ile ilgili başkan ile görüşeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millet Bahçesi Projesi 2021 yılının Mayıs ayında askıya çıkarmıştı. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, plana süresi içinde itiraz etmişti.

Buna karşın TOKİ, 90 milyon liraya mal olacak proje için 13 Ağustos 2021 tarihinde ihaleye çıkı.

Ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi yürütmenin durdurulması istemi ile dava açmıştı.