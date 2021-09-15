Evde bakım maaşı yatırılmaya başladı: Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı il il yatırılmaya devam ediyor. Ödeme sorgulamaları ise e-Devlet üzerinden yapılıyor.

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Yüzde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı birçok ilde hesaplara yatmaya başladı.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

1-Tokat

2- Hatay

3- Afyonkarahisar

4- Bolu

5- Aksaray

6- Osmaniye

7- Sakarya

8- Antalya

9- Kahramanmaraş

10- Kocaeli

11- Balıkesir

12- İstanbul

13- Samsun

14- Bilecik

15- Manisa

16- Denizli

17- Uşak

18- Ordu

19- Iğdır

20- Konya

21- Sivas

22- Ankara

23- Adıyaman

24- Mersin

25- Bursa

26- İzmir

27- Adana

28- Tekirdağ

29- Aydın

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.