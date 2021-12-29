Evde patlama oldu, anne yaralandı 8 çocuğu yara almadan kurtuldu

Konya'da bir evde meydana gelen patlamada evin duvarı yıkılırken, olayda bir kadın yaralandı, 8 çocuğu yara almadan kurtuldu.

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Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Erdemli Sokak üzerindeki müstakil bir evde anne ve çocukları uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrasında anne ve çocuklarının bulunduğu odanın duvarı çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbari üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri evde oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürürken, olayda yaralanan anne Medine Taç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayda patlamanın yaşandığı odada bulunan ailenin 8 çocuğu yara almadan kurtuldu. Yakında bulunan baba Abdulvahap Taç'ın da patlama sesini duyarak eve geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.