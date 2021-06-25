Evleri yıkılacak vatandaşlardan bakanlığa sert tepki: Mafya gibi kağıt göndermişler…

Elazığ merkeze bağlı Kızılay Mahallesi'nde 70 dönüm alanın ‘rezerv yapı alanı' ilan edilmesi sonrasında evlerin yıkılması kararı alındığı ve 70'den fazla mahalle sakinine ‘evlerinizi 7 gün içerisinde boşaltın' tebligatı gönderildi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre; Tebligatı getiren kişi, ‘evlerinizi boşaltmamanız durumunda kolluk kuvvetleri zoruyla evlerinizden çıkartılacaksınız' dedi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne tepki göstermek amacıyla bir araya gelen mahalle sakinleri SÖZCÜ'ye konuştu.

“BİZ MUZ CUMHURİYETİ'NDE Mİ YAŞIYORUZ”

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında mahallelerinde kentsel dönüşüm yapılacağına dair konuşmaların yapıldığını belirten mahalle sakinlerinden Abdullah Ataş şu ifadeleri kullandı:

* Depremde mağdur olanlara ev verilmesini gerekçe göstererek birkaç tane proje çizildi. Bazı kişiler ne insanlardan utandılar ne de Allah'tan korktular. Kazma küreklerini alıp kerpiç evleri yıktılar ve kendilerini hak sahibi yaptılar. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, mahalle içerisinde bir proje çizmiş. Projede bir kişinin evi yer alırken, diğerinin evini ise çıkarmışlar. Öyle saçma sapan bir proje. Burada sağlam olan evlerimiz var.

* Bu sefer de bizi Çevre Şehircilik Bakanlığı mağdur ediyor. Hiçbir yetkili bizimle ilgilenmiyor, derdimizi dinlemiyor. Benim burada 350 metrekare yerim var. Geçen sene 100 bin TL masraf ettim. Benim gibi birçok insan var ve evleri sağlam. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bizlere 2 gün önce mahallemizin rezerv alanı ilan edildiğini ve evlerimizi 1 hafta içerisinde boşaltmamız talebiyle tebligatlar gönderdi.

* Tebligatı getiren kişiye, bu tebligatların ne olduğunu sorduğumuzda, bize ‘evleriniz yıkılacak, çıkmazsanız kolluk kuvvetleriyle gelip zorla yıkacağız' dedi. Muhtar yok, Çevre Şehircilik Müdürlüğünden bir yetkili yok, arsalarımızla ve evlerimizle ilgili kimse bizimle konuşmaya gelmemiş. Herhangi bir fiyat belirlenmemiş. Evleriniz yıkılacak deniliyor. Biz Muz Cumhuriyeti'nde mi yaşıyoruz?

“BİZLERİ POLİSLE KARŞI KARŞIYA GETİRECEKLER, MAFYA GİBİ KAĞIT GÖNDERMİŞLER”

‘Üç tane müteahhit yolunu bulacak, kendine rant sağlayacak diye yarın bir gün bizi kolluk kuvvetleriyle, askerle karşı karşıya getirecekler' diyen Ataş sözlerini şöyle sürdürdü:

* Birkaç gün önce İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili binlerce vatandaş bir müteahhitle mi karşı karşıya geldiler? Hayır. Polisle karşı karşıya geldiler. Üç beş tane müteahhit burada birkaç daire yolunu bulacak diye devletimiz polisiyle bizi karşı karşıya mı getireceksiniz? Yarın burada benim anneme, kardeşime zorbalık yapsa ne olacak? Mafya gibi kâğıt göndermişler. Sadece ‘çıkacaksın' diyorlar. Başka da hiçbir şey demiyorlar.

* Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz ama bizim haklarımızı versinler. Burada öyle bir rant sağlamışlar ki tapu sahibi olmamıza rağmen, evlerimize ‘oturulabilir' raporları vermelerine rağmen şimdi evlerimizden çıkartmaya çalışıyorlar. Bazı insanları yıldırdılar. Sağlam evlerini verdiler. Eşyalarını almayanlar bile oldu. O kadar insanları nefret ettirdiler. Bu haksızlığı mahkemeye taşıyacağız. Dün avukata 20 kişiden fazla mahalleli vekâletimizi verdik. CHP Milletvekili Gürsel Erol haricinde kimse bize sorunumuzla ilgili dönüş yapmadı.

“8 ÇOCUKLA NEREYE GİDEYİM?”

25 yıldır Kızılay Mahallesi’nde oturduğunu ve maddi durumun iyi olmadığını söyleyen Beyaz Mutlu ise, “Deprem sonrasında ‘oturulabilir' raporu verdiler. Şimdi de gelip ‘yıkacağız' diyorlar. Biz de buna karşı çıkıyoruz. Maddi durumum iyi değil. Eşim vefat etti. Evim yıkılırsa 8 çocukla ben nereye gideyim? Kiralar bin 500 liradan aşağı değil. Uygun bir ev de bulamıyoruz. Şimdi de 7 gün içerisinde bize çık diyorlar. Biz evimizden çıkıp nereye gideceğiz. Evlerimizin yıkılmasını istemiyoruz” diye kaydetti.

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