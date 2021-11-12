Eziyet-nefret-şiddet cinnet yaygınlaşıyor

CHP’nin ‘Otoriterlik İklimi’ araştırmasından bu sonuç çıktı. Araştırmayı Prof. Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformu yaptı. Açıkel, bu duruma ‘iktidarın kutuplaştırıcı söyleminin yol açtığını’ belirtti...

Başak KAYA

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CHP Bilim Platoformu'nun artan şiddet olaylarıyla ilgili “Otoriterlik İklimi” başlıklı rapora SÖZCÜ ulaştı. Genel Başkan Yardımcısı Prof. Fethi Açıkel başkanlığındaki birimin hazırladığı raporda şu tespitler yapıldı:

AYRIMCILIK ZİRVEDE: Türkiye, 41 OECD ülkesi arasında ayrımcılığın en yüksek olduğu ülke haline gelmiştir. Dünya Refah Endeksi'nde ise 167 ülke içinde 33 sıra gerileyerek 154'üncü sıraya yerleşmiştir. Saray rejimi, kendisinden görmediğini ötekileştirmekte, kendisini eleştirenleri ise nankörlük ve ihanetle yaftalamakta, onları hedef göstermeye ve itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır.

ŞİDDET HER YERDE: Nefret ve şiddet suçları körüklenmiş, yaşamın her alanında eziyeti, nefreti ve cinneti yaygınlaşmıştır. Türkiye, Refah Endeksi'nde şiddet içeren suçlar, iç çatışmalar, mülkiyet suçları, siyasi suçlar açısından 167 ülke arasında en güvencesiz 147'nci ülke olmuştur. Siyasette şiddet, sokakta şiddet, okulda şiddet, kadınlara şiddet, çocuk istismarı, hayvanlara işkence ve muhaliflere dönük tüm baskılar, hiçbir yaptırımla karşılaşmamıştır. İktidarı elinde bulunduranların ise cezasızlığı, hukuksuzluğu ve imtiyazları kurumsallaştırılmaya çalışılmıştır.

HUKUKSUZLUK ARTIYOR: Baskıcı rejim toplumdaki güvensizliği perçinlemekten ve gerilimi artırmaktan medet ummaktadır. Güvensizlik ve hukuksuzluk yüzünden toplumda huzursuzluk günbegün artmaktadır. Şiddet, öfke, nefret kültürü yurttaşları ciddi psikolojik sorunlara, paranoyalara, korku ve endişelere sevk etmektedir.