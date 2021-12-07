Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanması davasında dosya savcıya gönderildi

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin önündeki alanın fotoğraflarını çektiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklaması için ertelendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin önündeki alanın fotoğraflarını çektiği iddiasıyla “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Suat Özçağdaş ve avukatları ile müşteki Fahrettin Altun'un avukatları katıldı. Duruşmaya çok sayıda partilinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu katıldı.

‘ADETA DOSYANIN ÖZETİ ÇIKARILMIŞ' DEDİ

Yeni bir rapor alınmasını talep eden Suat Özçağdaş'ın avukatı, “Müvekkilin oraya gitme saiki özel hayatın gizliliğinin ihlal etmek değil bir kamu arazisini imar mevzuatına aykırı bir şekilde yapılaşma yapılıp yapılmadığını tespit etmektir. Bilirkişi raporunu da talep etmemizin sebebi bu yapılan çardak, barbekü, pergola gibi yapıların izinsiz bir şekilde yapılıp yapılamayacağı, yapıldığı takdirde imara aykırılık teşkil edip etmeyeceğinin tespitine yöneliktir. Ancak mevcut bilirkişi raporunda bu söylediğimiz hususların hiçbiri incelenmemiş. Adeta dosyanın birer özeti çıkarılmış, bilirkişi raporu bu yönüyle eksik kalmıştır” dedi.

‘SANIK ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMİŞTİR'

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, “Fotoğrafın çekildiği alan müvekkile ait parsedir. Tapu kaydına göre müvekkile ait, evinin bahçesi niteliğindedir ve bu fotoğraflanmıştır. Bu müvekkilin temel hak ve özgürlüğü olan konut dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Sanık tarafından bu ikrar edilmiştir. Ayrıca sanık tarafından bu fotoğrafın Canan Kaftancıoğlu'na da gönderildiği ikrar edilmiştir. Bu davanın konusu özel hayatın gizliliğni ihlal suçudur. İmar mevzuatına aykırılık bu davanın konusu değildir.” diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SANIK AVUKATLARI YENİ RAPOR TALEP ETTİ

Söz alan sanık avukatı ise, dosyanın imar konusunda uzman bir bilirkişinin bulunduğu heyete tevzi edilmesini talep etti.

Müşteki avukatı da “Bu davanın konusu özel hayatın gizliliğini ihlal diye nitelendirdiğimiz fiildir. Yeni bilirkişi raporu alınmasına karşı bir muvafakatımız yoktur” diye konuştu.

UYAP SİSTEMİ HATA VERDİ

Esas hakkındaki mütaalası sorulan Cumhuriyet savcısı, mütalaayı UYAP sisteminde hazırladığını ancak UYAP sisteminin hata verdiğini belirterek, tekrar süre verilmesini talep etti.

MÜTALAA İÇİN ERTELENDİ

Sanık Suat Özçağdaş'ın avukatlarının yeniden bilirkişi raporu alınması talebini müşteki Fahrettin Altun hakkında imar mevzuatına aykırılıktan yargılamaya konu iddia olunan bir eylem bulunmadığı gerekçesiyle reddeden mahkeme, Cumhuriyet Savcısına esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Duruşma sonrası partililerle birlikte adliye önünde açıklama yapan Avukat Çağdaş Karaküçük, “Duruşma mütalaa bilgisayarda açılamadığı için ertelendi. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığımızı da söylemek isterim. Meslek hayatımdaki en garip iddia ile karşı karşıyayım. Boş bir arsanın fotoğrafının çekilmesine özel hayatın gizliliğini ihlal edip etmediğini tartışıyoruz. Umarım hukuka ve adalete uygun şekilde beraatle sonuçlanacak bir karar çıkacak” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020’de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evininin fotoğrafını kendisine ait cep telefonu ile çektiği belirtildi. Kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiğinin kaydedildiği iddianamede, Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine Özçağdaş'ın bölgeden ayrıldığı anlatıldı.

İddianamede, Suat Özçağdaş'ın “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

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