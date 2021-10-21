Fahrettin Koca corona virüsü tablosunu açıkladı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 21 Ekim 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim, 65 yaş ve aşıyla ilgili art arda uyarılar geldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Ekim verilerine göre, 362 bin 213 test yapıldı.

Son 24 saatte, 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi. 29 bin 160 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 198 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN ART ARDA UYARILAR

Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.

EĞİTİM MESAJI

*Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.

65 YAŞ ÜSTÜNE UYARI

*65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır.

“MAALESEF DEVAM EDECEK”

*Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. “Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur” düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor.

*İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,7 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 20 Ekim verilerine göre, dün 361 bin 350 test yapılmıştı. Dün, 29 bin 760 vaka tespit edilirken, 214 kişi hayatını kaybetmiş ve 28 bin 803 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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