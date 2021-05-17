Faik Öztrak: Esnaf, helalleşmek için değil, hesaplaşmak için sandığı bekliyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” sözlerine ilişkin değerlendirme yapan Öztrak özetle şunları söyledi:

“PERİŞAN ETTİKLERİ MİLLETTEN, HELALLİK İSTEMEYE SIRA GELDİ”

* Şimdi de perişan ettikleri milletten, helallik istemeye sıra geldi. Ama millet sizin ne yaptığınızı görüyor. Benzer ülkeler içerisinde, milli gelire oranla vatandaşlarına en az destek veren üç hükümetten biri olduğunuzu biliyor.

* ‘Dükkânını kapat' dediğiniz esnaf, lebalep kongrelerinize, cenazelerinize, iftarlarınıza bakıp dişini sıkıyor. Helalleşmek için değil, hesaplaşmak için sandığı bekliyor.

“KORUMA TAHSİS ETTİĞİNİZ SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞISIYLA SORUNUNUZU KENDİNİZ HALLEDİN”

* Organize suç örgütü elebaşları, Cumhur İttifakı'nın üçüncü sacayağı olmuş. Cumhur ittifakı, cürüm ittifakına dönüşmüş. Mafya-Siyaset-Emniyet hattında patlayan kanalizasyondan ortaya lağım saçılıyor. Sayın Erdoğan; hani bu ülkede çeteler dönemi bitmişti? Mafya dönemi bitmişti? Yönetiminizde mafya elebaşları internet fenomeni oldu.

* Saray ve şürekâsı, bu skandallar karşısında ezberlerini hiç bozmuyor. Ellerine yüzlerine bulaşan pisliği, utanmadan, sıkılmadan bir de muhalefete sıçratmaya uğraşıyor. Arsızlığın bu kadarına da pes dedirtiyorlar.

* Hiç kusura bakmayın, ‘akademisyenlerin kanlarında duş alacağız' diyen AK Parti için mitingler yapan, oy isteyen, Erdoğan'la fotoğraf karelerine giren, Erdoğan'a ‘Tayyip Abi' diye hitap eden, şerefli Türk polisini, kendisine koruma tahsis ettiğiniz suç örgütü elebaşısıyla sorununuzu kendiniz halledin.

* Biz suç örgütlerinin de onlarla iş tutanların da karşısındayız, bizi bu işlere sokmayın. Cumhuriyet savcılarını bir an önce göreve davet edin.

“YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI”

Öztrak, partisinin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını söyleyerek, “Bugün tartıştık. İlk parti meclisinde de ele alınacak. Tabii tüm muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesinde anayasa çalışmalarını yürütmesi son derece değerlidir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii ki biz de sistem değişikliği ile görüşlerimizi açıklayacağız” ifadesini kullandı.

“HDP MİLLET İTTİFAKI ORTAĞI DEĞİLDİR”

Öztrak, ‘Eski ve mevcut CHP milletvekilleri olası bir CHP ya da Millet İttifakı iktidarında HDP’ye bakanlık verilebileceğini söyledi. HDP’ye bakanlık verilmesi hususunda CHP’nin bakış açısı nedir?’ sorusu üzerine, “Millet ittifaklarının ortakları bellidir. Tüm kamuoyunun bildiği gibi HDP, Millet İttifakı’nın ortağı değildir. Bunun bilinmesine rağmen bu konuların gündeme getirilmesinin hiçbir anlamı yoktur” dedi.

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