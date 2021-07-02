Faik Öztrak: Türkiye böyle bir hinliği, böyle bir zulmü ne gördü ne de duydu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenleri anarak başlayan Öztrak, şunları söyledi:

“GEÇMİŞİMİZİ SATTIKLARI YETMEDİ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE DE İPOTEK KOYDULAR”

* Sakarya Tank Palet Fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıymış… Bugün de Erdoğan tank palet fabrikasındaydı. Çıktı, ‘Tankı paleti sattılar diyen yalan söylüyor' dedi.

* Ne satması? Biz satmaktan hiç bahsetmedik. Biz ‘peşkeş çektiniz' dedik, peşkeş… Milletin elde kalan son gümüşlerini de, sarayın Hazine-i Hassası olan, Türkiye Varlık Fonu'na devrettiler. Milletin meclisinin denetiminden kaçırdılar.

* Geçmişimizi sattıkları yetmedi. Çocuklarımızın geleceğine de ipotek koydular. Geçilmeyen köprü ve otoyollar, uçulmayan havalimanları için, yandaşlarına dolarla avroyla, 15-20 yıllık garantiler verdiler. Sonra da, kıbleyi şaşırdılar.

* Milleti unutup, yandaşlarını korumanın telaşına düştüler. Artık iktidardan gideceklerini görüyorlar. Erdoğan geçilmeyen köprü ve otoyolların, uçulmayan havalimanlarının, talan İstanbul'a verilecek garantilerin, tahkimde ‘söke söke' alınacağını söylüyor.

* Tahkim işini de Londra'daki majestelerinin mahkemelerine emanet ediyor. ‘Milletin hakkını yedirmeyiz' diyen bizleri, majestelerinin mahkemeleriyle tehdit ediyor. Bu topraklar daha önce, majestelerinin zırhlılarına sığınanları görmüştü. Şimdi de, majestelerinin mahkemelerine sığınanları görüyor.

“BAHÇELİ, ŞU SARAYIN BÜYÜSÜNDEN BİR KURTULUN”

* Sarayın bekçisi ise, daha ileri gidiyor. Dolarla, avroyla verilen garantilerin, milletten söke söke alınacak paraların, yasal güvenceye kavuşturulmasını istiyor. Sayın Bahçeli, şu sarayın büyüsünden bir kurtulun.

* Kapitülasyonlar Lozan'da yırtılıp atıldı. Bu devletin kurucu babaları, siyasi bağımsızlığımız kadar, iktisadi bağımsızlığımızın üzerine de titredi. Biz buradan bir kez daha ilan ediyoruz.

* Bizim iktidarımızda, talan İstanbul'a tek kuruş çalışmayacak. Milletten söke söke alınanları da, hukukun gerektirdiği biçimde söke söke geri alacağız. Hepsini milletimize geri vereceğiz.

TASARRUF GENELGESİ

* Erdoğan'ın imzasıyla bu hafta bir tasarruf genelgesi çıkarıldı. Bu genelge devlet hazinesinin sıkıntıda olduğunu ortaya koyuyor. Elbette tasarruf geçimin yarısıdır. Ama tasarruf genelgesi çıkaran Erdoğan her ne hikmetse kendisini tasarruftan muaf tutmuş.

* ‘İtibardan tasarruf olmaz' demiş. Devlette israfın merkezi bizzat Saray'ın kendisi. Ama Saray kendisine tasarruf uygulamıyor ama millete porsiyonları küçültün tavsiyesinde bulunuyor. Saray'dakiler yediğinden, içtiğinden, şatafatından, israfından geri kalmasın diye bir de zamlar milletin üstüne yağmur gibi yağıyor.

“TEMMUZDA ŞAHLANAN ZAMLAR OLDU”

* Atama İçişleri Bakanı ‘Temmuz'la beraber ekonomi şahlanacak' diyordu. Temmuz'da şahlanan zamlar oldu. Elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 ila yüzde 20, üniversite harçlarına yüzde 10 zam geldi. LPG'ye de 39 kuruş zam yapıldı.

* Ama zamların zamanlanmasında her zaman olduğu gibi bu sefer de ince işçilik unutulmadı, yapılan zamlar ay sonuna getirildi.

* Böylece Temmuz'da verilecek ücret ve aylık zamları enflasyon farkı nedeniyle memurun emeklinin cebine girmeden eridi gitti. Türkiye böyle bir hinliği, böyle bir zulmü ne gördü ne de duydu.

“‘BEN DÜNYANIN EN KÖTÜ ADAMIYIM DEĞİL Mİ?' DİYEREK BASIN MENSUPLARININ ÖNÜNDE VİCDAN YAPIYOR”

* Belediyelerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayrım yapmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bayram vakti 1 kilo kavurma girsin diye belediyelerimiz çalışıyor bunu da engellemeye çalışıyorlar. Şimdi tepkiler üzerine buna izin vermişler ondan sonra da İçişleri Bakanı çıkmış mağdura yatmaya kalkmış.

* ‘Ben dünyanın en kötü adamıyım değil mi?' diyerek basın mensuplarının önünde vicdan yapıyor. Siz niye yasaklıyorsunuz kurban bağışlarını İstanbul Belediyesi'nin vakfına? Bunu bir açıklayın.

* Ama yanıt vermek yerine mızıkcılık yapıp mağdura yatıyorsunuz. Bu yanıt yaptıklarının ve söylediklerinin hesabını veremeyen bir yöneticinin ruh halini yansıtmaktan başka bir işe yaramıyor.

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