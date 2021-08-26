Fatih’te kadına şiddet kamerada

İstanbul Fatih'te bir erkeğin bir kadını darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre kadını darbeden şahıs, daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Haliç Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek sokak ortasında bir kadını darbetti. Yerde yatan kadına bir süre eliyle vuran adam, daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan bu anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs bir süre kadını darp ediyor. Yerde yatan kadın adama kendisini bırakması için yalvarıyor. Daha sonra kadını zorla otomobiline bindirmeye çalışıyor. Bu sırada cep telefonuyla görüntülendiğini fark eden adam kayıt alan kişiyi ‘kurşun yağdırmakla’ tehdit ediyor. DHA