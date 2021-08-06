Fazladan ölümler, coronadan ölenlerin 3 katına çıktı

Türkiye genelinde ölümler geçmiş yıllardaki ortalamanın üzerinde seyretmeye başladı. Ölümler İstanbul'da yüzde 30, İzmir'de yüzde 56, Denizli'de yüzde 60, Trabzon'da yüzde 37 ortalamanın üzerinde kaydedildi. Aydın’ın Söke ilçesinde 2019 yılında 1-5 Ağustos tarihleri arasında 12 olan ölüm sayısı, bu yıl aynı tarihlerde 34’e yükseldi.

LATIF SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Covid-19 salgınının başladığı günden bu yana tartışma konusu olan fazladan ölümler, 9 günlük bayram tatili sonrası yine kendini hissettirmeye başladı. Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, salgın döneminde önceki yıllara göre fazladan yaşanan haftalık ölümlerin istatistiğini çıkardı.

TÜRKİYE'DE 159 BİN FAZLADAN ÖLÜM

Yaman'ın yaptığı çalışmaya göre 28 Temmuz-3 Ağustos haftasında fazladan ölümler Türkiye projeksiyonu resmi Covid-19 ölümlerinin 4 katını aştı.

Ölümler İstanbul’da yüzde 30, İzmir’de yüzde 56, Denizli’de yüzde 60, Trabzon’da yüzde 37 ortalamanın üzerinde seyretti. 2019 yılında Türkiye’deki ölümlerin yüzde 47’sinin yaşandığı kentlerde, 11 Mart-3 Ağustos arasında son üç yılın ortalamasından fazla ölen insan sayısı 78 bin oldu. Salgın dönemi fazladan ölüm Türkiye projeksiyonu 159 bine ulaştı. Resmi Covid-19 ölümleri ise 52 bin olarak açıklandı.

AYDIN'DA SON 5 GÜNDEKİ RAKAMLAR ENDİŞE VERİCİ

Aydın'ın bazı ilçelerinde 1-5 Ağustos tarihlerinde 2019 yılının aynı dönemine göre endişe verici boyutta arttı. Belediyelerin vefat verilerine göre Söke'de önceki yıl 1-5 Ağustos tarihleri arasında 12 kişi ölürken, bu yıl aynı tarihlerde ölümler yaklaşık üç katına ulaşarak 34'e yükseldi.

Merkez ilçe Efeler'de 2019 yılında sözü edilen 5 günde 23 ölüm yaşanırken, bu yıl aynı tarihlerde 47 ölüm kayıtlara geçti. Kuşadası'nda 7 olan sayı 21, Nazilli'de 19 olan sayı 33 oldu.

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Koca'dan corona aşısı açıklaması