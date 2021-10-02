Feci kazada baba-oğul hayatını kaybetti

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde koyun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu ölürken, anne ağır yaralandı.

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Kaza, Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş’tan Manavgat-Akseki Karayolu istikametine seyir halindeki Mehmet Yıldırım'ın kullandığı araç, kontrolden çıkıp önce bariyerlere ardından da beton istinat duvarına çarptıktan sonra takla attı.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonun hurdaya döndüğü kazada araç sürücüsü Mehmet Yıldırım (41) olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi Hatice Yıldırım ile 7 yaşındaki oğlu Murat Doğan Yıldırım 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

OĞLU DA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Doğan Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada kamyonun kasasında bulunan ve kaza sırasında etrafa saçılan onlarca koyun telef olurken, kazadan kurtulan koyunlar ise ormanlık alanda kayboldu.

“BERABER KOYUN YÜKLEYİP YOLA ÇIKTIK”

Mehmet Yıldırımla beraber koyun yükleyip birlikte iki ayrı araçla yola çıkan Kemal Özkan, “Gündoğmuş Kayabükü Mahallesi Kurugöl Yaylası'ndaki koyunlarımı 2 kamyona yükleyerek birlikte yola çıktık. Gündoğmuş'a kadar beraber geldik. Gündoğmuş'ta ben önce gidip koyun yatağını hazırlamak için hızlandım. Manavgat Taşkesiği Mahallesi'ndeki yatağa varıp koyunları indirmeme rağmen Mehmet gelmedi. Biraz sonra telefon geldi ve kaza yaptığını öğrendim” dedi. İHA

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