Feci kazada can pazarı! 16 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada aralarında çocukların da olduğu 16 kişi yaralandı.

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Kahta-Diyarbakır kara yolunun 30’uncu kilometresinde, Narince köyü kavşağında, öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Vedat Kurt (37) yönetimindeki 33 KOH 30 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü öğrenilemeyen 58 BO 4989 plakalı kamyonetle çarpıştı.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Vedat Kurt ile araçlardaki Leyla Memiş (34), Elif Çolak (13), Nergiz Polat (10), Çiğdem Çolak (33), Zehra Çolak (8), Yusuf Çolak (6), Abdullah Çolak (6), Berat Kurt (10), Muhammet Enes Çolak (10), Yusuf Kurt (8), Havin Kurt (5), Zeynep Polat (5), Mehmet Kurt (11), Gülüstan Polat (31) ve Yusuf Polat (8) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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