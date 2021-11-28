Feci kazada can pazarı

Çorum’un Alaca ilçesinde bir zincir markete ait kamyon ile mobilya taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Yusuf Soylu idaresindeki kamyonet Çorum'dan Alaca ilçesi istikametine seyir halinde olan araçla çarpıştı.

Kazada her iki sürücü yaralanırken olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-Alaca karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. İHA

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