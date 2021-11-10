Feci kazada yaralanan öğrenci dehşet anları anlattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı öğrenci servisinde yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Taylan Elmas, kaza öncesinde servis şoförünün rampa aşağıya inerken çok süratli olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından kontrolden çıkan araç takla atarak dere yatağına uçtu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise, sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14) ve Esma Nur Avcı (13) ve Rabia Üst (14) hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 18 öğrencinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor.

“BAYIR AŞAĞI İNERKEN ÇOK SÜRATLİYDİ”

Kazayı küçük yaralarla atlatan 14 yaşındaki öğrenci Taylan Elmas, kaza anını anlattı. Servis şoförlerinin sürekli değiştiğini söyleyen Elmas, “Bizim servisler hep birbirlerine yetişmeye çalışıyorlar. Çok hızlı kullanıyorlar bir de frenle çok oynuyorlar. Bayır aşağıya inerken de çok süratliydi. Fren bir anda tutmayınca bir tane yayayı ezdik. Durmaya çalışırken 1-2 yere daha çarptık. Sonra da dereye uçtuk. Ben uykuluydum, bir şey anlamadım ilk başta. Sonra bağrışmalar olunca kendime geldim. Bizim servis şoförleri sürekli değişiyor. Bunu da ilk defa gördüm. İsmini bile bilmiyorum. Servislerin hepsi eski model” dedi.

“ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM”

İş yerinde çalışırken oğlunun kaza yaptığı haberini alan anne Birsen Elmas ise, “Şok oldum. Kaza yerine yetişemedim. Ama çocuğumun durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sadece şunu söylüyorum herkesten şikayetçi olacağım. Çünkü burada bir ihmal var, boş vermişlik var. Çocuğumun servis şoförü sürekli değişiyor. Ben bu konuda yetkililere sesleniyorum; lütfen yardım etsinler. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu. (İHA)

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