Federasyon paraları bazı vakıflara gidiyor

8 Kasım’a kadar 55 federasyon seçimi yapılacağını belirten Nuhut, federas-yonlara CHP’lilerin alınmadığını öne sürdü. "Biz spora politikanın girmesine karşıyız” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Spora yön veren 55 federasyonun seçimi 8 Kasım'a kadar yapılacak. CHP Spor Politikaları Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, federasyonlar için bütçeden ayrılan paraların bir kısmının dini ağırlıklı ve kamuoyu gündeminde olan bazı vakıflara aktarıldığını belirtti. “Spor için ayrılan para spor için, gençlik için kullanılmalı. Biz bunun mücadelesini de yapacağız” dedi. AKP'nin, federasyonlara CHP'li girmemesi için çaba gösterdiğini belirten Nuhut, her federasyona başkanla birlikte 15'er kişi seçileceğini hatırlattı. Nuhut, CHP'li belediyelerin liyakatli spor adamlarının seçilip iş başına getirilmesinden yana olduklarını, siyasi görüşüne göre değil; liyakatine, temsil yeteneğine, sponsor bulma özelliğine ve uluslar arası alanda tanınırlıklarına göre hareket edeceklerini söyledi.

PARTİ DAYATIYORLAR

Spor Bakanlığı'nın, federasyon yönetimine seçilecek kişiler için “AKP'li olmak” kıstasını ön plana alındığını öne süren Nuhut şunları söyledi: Liyakatli spor adamları AKP'linin de, CHP'linin de oyunu almalı. AKP'li olanların, oy istemek için CHP'li spor kulüplerinin kapısının önünden bile geçmesi yasak. Oysa seçilecek kişiler için belirlediğimiz kıstaslar, liyakatli olup olmadığı önemli. Spora ne kadar hizmet verecek ona bakmak lazım.

Türkiye'de genel bütçeden spora ayrılan paranın tamamının spor için kullanılmadığını, dini ağırlıklı vakıf ve derneklere de kaydırıldığına dikkat çeken Nuhut “Türkiye'de nüfusun yüzde 3'ü sporla uğraşıyor. Bu oran örneğin ABD'de yüzde 69'dur. Sporu yaygınlaştırmak zorundayız. Bu her alanda başarı oranımızı da artırır” dedi.

YAMALI BOHÇA

Spor Kanunu'nu yapılan değişikliklerle “Yamalı bonça”ya benzeten Nuhut, getirilen düzenlemelerdeki bazı aksaklığı şöyle anlattı: Yapılan her değişiklikte, federasyon seçimleriyle ilgili konularda merkezin karar vermesi isteniyor. Her federasyona delege belirleme hakkının yüzde 10'u bakanlığa verilmiş. Bunun anlamı örneğin 300 delegesi olan federasyonun 30 delegesini, branşla alakası olmayan kişilere veriliyor, böylece bakanlığın belirlediği aday seçime 30-0 önde başlıyor. Aday olabilmek için delege sayısının yüzde 15'inin imzası isteniyor. Mevcut başkanlar o imzayı topluyor. Ortada büyük adaletsizlikler doğuyor. Bakanlık, sporu kendi mutfağı olan kulüplere bırakmalı.

Başkanlığını yaptığı CHP Spor Kurulu'nun 25 yönetim kurulu üyesi, 10 da bilim kurulu üyesi bulunduğunu bellirten Nuhut “İktidara geldiğimizde spor politikalarımız da, Spor Kanun teklifimiz de hazır. Sporcunun ve spor adamlarının lehine bir düzenleme getiriyoruz. Madde bağımlılığıyla ilgili programlar yapıyoruz. Belediyelerin spor kulüpleri arasında spor organizasyonlarımız da son derece ilgi görüyor” dedi.